GF Vip 7: Antonella Fiordelisi nel cast? L’indizio di Alfonso Signorini

L’influencer e schermitrice nel cast del noto reality show? “Questa sarà la volta nuova”

Continuano a circolare le indiscrezioni sulla nuova edizione del GF Vip. Proprio il conduttore nelle scorse ore ha lanciato un altro dei suoi indizi, per quanto riguarda il cast del seguitissimo programma pronto a tornare sul piccolo schermo. In particolare il giornalista ha postato su Instagram un campo di fiori e ha inserito la testuale didascalia: “Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. Sono stati parecchi gli utenti della rete a ipotizzare che la concorrente in questione potrebbe essere l’influencer e schermitrice Antonella Fiordelisi, e nelle scorse ore è arrivata una conferma dall’informata pagina ThePipolTv: “Dopo anni di provini e di no questa sarà la volta nuova. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato è tutto vero”.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo entrerà nella casa di Cinecittà? Aveva già tentato lo scorso anno

Cresce la curiosità da parte degli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini, di sapere quali personaggi famosi varcheranno la famosa porta rossa a settembre. Il giornalista e conduttore da diversi giorni continua a lanciare diversi indizi sui vip che formeranno il cast della nuova edizione. Dopo che nelle scorse settimane è circolato il nome di Antonella Fiordelisi, il direttore del settimanale Chi ha fatto capire che la stessa potrebbe mettere piede nella casa di Cinecittà. La frase scritta dal conduttore che ha fatto scoppiare la caccia alla misteriosa concorrente è stata la seguente: “Girovagava nei campoi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole”. Dopo le voci del probabile ingresso di Marina Fiordaliso e dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo che di recente è stato turbato, sembra essere una certezza la partecipazione dell’influencer. Secondo il portale ThePipolTv il conduttore si è riferito all’ex tentatrice, che già lo scorso anno aveva tentato di entrare nella casa più spiata dagli italiani.

La prof di corsivo ha ricevuto la proposta per partecipare al GF Vip? Provocazione o verità?

Intanto Elisa Esposito, la cosiddetta prof di corsivo ha rotto il silenzio dopo che sui social ha iniziato a circolare l’indiscrezione della sua eventuale partecipazione al reality di Alfonso Signorini. La diretta interessata che continua ad appassionare anche i vip con le sue lezioni, in un suo video su Tik Tok ha scritto: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perchè proprio il GF Vip?”. Al momento in realtà non si sa se quella della 19enne è stata una risposta oppure una provocazione, quindi non rimane che attendere per sapere se ha ricevuto la proposta da parte del conduttore.