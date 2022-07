Patrizia De Blanck nuova concorrente del GF Vip? Non tornerebbe da sola…

La contessa torna al Grande Fratello Vip? La clamorosa idea

Mentre si avvicina la nuova edizione del GF Vip prosegue il viavai di nomi accostati al cast della nuova edizione. E secondo le ultime indiscrezioni tra i nomi avvicinati al reality di Canale Cinque ci sarebbe anche quello della contessa Patrizia De Blanck. Mentre alcuni dei vipponi hanno già firmato il loro contratto, altri sono in trattative e tra questi appunto la contessa, che tornerebbe nella casa più spiata d’Italia a due anni di distanza dalla sua partecipazione. La De Blanck è stata una delle più amate nell’edizione numero cinque del programma, una delle più apprezzate dal pubblico di Mediaset. E secondo quanto riportato da Dagospia Patrizia sarebbe in lizza per un posto anche nella settima edizione del GF Vip. La socialite è infatti una calamita di ascolti e per questo il padrone di casa Alfonso Signorini starebbe riflettendo sulla ipotesi di far tornare la contessa.

Patrizia De Blanck, possibile ritorno in coppia al GF Vip

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, la contessa potrebbe varcare la porta rossa il prossimo settembre in compagnia. Infatti Patrizia De Blanck, nella nuova idea di Alfonso Signorini, sarebbe un concorrente unico insieme ad un altro personaggio, come si legge sul sito: “Potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma”. La grande idea è servita, nei prossimi giorni si capirà meglio quanto questa pista possa essere realmente percorribile. C’è di certo che i fan della De Blanck non vedrebbero l’ora.

L’indizio del conduttore sulla contessa

Mentre proseguono le indiscrezioni e le anticipazioni sul cast del nuovo GF Vip, torna alla mente un episodio che si è rivelato essere in qualche modo profetico. La contessa nella scorsa edizione del reality di Mediaset è entrata in casa per fare una sorpresa ai concorrenti, con Signorini che le ha chiesto di tornare nella casa. Detto, e quasi fatto, visto che da lì è nata l’idea di riportare Patrizia De Blanck nel cast del programma di Canale Cinque.