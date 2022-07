GF Vip 7, Patrizia De Blanck pronta a tornare: “Parteciperò solo se…”

Sale la febbre per il GF Vip: ci sarà la contessa del popolo, ma a una sola condizione

Pare proprio che gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini abbiano contattato una ex concorrente al fine di riempire le fila del cast che si sta via via componendo, dato che manca solo un mese al ritorno sul grande schermo. Ma di chi si tratta? Ovviamente di Patrizia De Blanck che sarebbe subito pronta a rientrare nella casa più spiata d’Italia, ma a una condizione spiegata per filo e per segno in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Voglio entrare con il mio grande amore, ovvero Alien, che amo alla follia”.

Patrizia De Blanck e i dubbi sulla sua partecipazione: “Stare lontano da mia figlia mi spaventa”

Oltre al fatto che la contessa del popolo, se dovesse accettare di partecipare al Grande Fratello Vip 7 non chiederebbe solo una stanza e un bagno privato, ma anche il suo cane dal quale non si separerebbe mai, ci sono dei dubbi che la stanno facendo riflettere e non poco: la scorsa volta è stata in gioco per due mesi, ha anche festeggiato gli 80 anni nella casa, quindi non sarebbe una passeggiata, anche perché, come ha confessato lei stessa al settimanale sopracitato, “stare lontano da mia figlia Giada mi spaventa”.

Grande Fratello Vip prossima edizione: Patrizia De Blanck dice la sua sulle opinioniste

E cosa ne pensa l’ex concorrente del GF Vip delle due nuove opinioniste scelte da Alfonso Signorini? Per quanto riguarda Sonia Bruganelli “la trovo giusta nel suo ruolo” mentre per quel che concerne Orietta Berti “sarà la vera novità e sono sicura che avrà successo”. Ha poi scherzato sul fatto che in televisione ormai c’è una riscoperta e una valorizzazione delle persone di una certa età dicendo che gallina vecchia fa buon brodo e aggiungendo, infine, che non si annoierebbe di certo nella casa più spiata d’Italia dato che a lei piace tantissimo chiacchierare con le persone e conoscere tutte le loro storie. E poi lei, di storie, ne avrebbe da raccontare parecchie. Intanto cambia di nuovo data il GF per quanto riguarda il suo ritorno in onda.