GF Vip anticipazioni, cambia di nuovo data: quando inizierà la nuova edizione

Alfonso Signorini cambia ancora: ecco quando inizierà la nuova edizione del reality show

Ormai manca davvero poco per il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5. Tuttavia una data non è ancora stata svelata, anche se le ipotesi in questo periodo si sono sprecate. Proprio a tal proposito l’esperto di gossip e Tv l’Investigatore Social ha rivelato su twitter di essere venuto a conoscenza che salvo colpi di scena il popolare reality show dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre. Si segnala inoltre che inizialmente la data pareva essere stata fissata il 12 settembre facendo indispettire non poco Sonia Bruganelli, che sui social aveva manifestato tutto il suo disappunto per tornare a lavorare così presto.

Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: la prima puntata è stata fissata il 19 settembre

“Cambio dell’ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il GF Vip inizierà il 19 settembre…”

Con queste parole l’Investigatore Social ha annunciato su twitter la presunta nuova data di inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale qualche giorno fa ha fatto una confessione intima. Il motivo per cui è stata scelta questa data? Non è dato saperlo con esattezza, anche se Alessandro Rosica (Investigatore Social) ha rivelato che è stata presa una decisione dettata da cause di forza maggiore. Insomma una cosa però pare essere certa: all’inizio del reality show manca ormai meno di due mesi, per la felicità dei tanti telespettatori appassionati a questo genere di programmi. Ovviamente si ricorda che la versione vip del padre di tutti i reality show andrà in onda 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra e su Mediaset Infinity. Tornerà in onda anche il GF Vip Party, che pare sarà condotto da Soleil Sorge.

Cambio dell’ ultim’ora. Ora è ufficiale, dopo vari cambi, a causa di forza maggiore, il gf vip inizierà il 19 settembre. — Alessandro Rosica (@Investigsocial) July 25, 2022

Anticipazioni GF Vip cast: chi saranno i nuovi concorrenti? Tutti gli ultimi rumor

Saranno in tanti a chiedersi chi saranno mai i nuovi concorrenti del reality show di Alfonso Signorini. In base alle ultime indiscrezioni circolate online e sulla carta stampata pare che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci siano la cantante e conduttrice Chadia Rodriguez, l’influencer ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi, George Ciupilan, la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra ed Antonino Spinalbese. Si fa presente invece che la presenza di Pamela Prati invece pare essere saltata all’ultimo minuto per alcuni problemi legali ancora da risolvere.