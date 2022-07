Sonia Bruganelli sul suo ruolo di opinionista del GF Vip: “Rischio molto”

Sonia Bruganelli è intervenuta nel programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. E in questa circostanza la moglie di Paolo Bonolis ha ovviamente parlato del suo ruolo di opinionista nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra una chiacchiera e l’altra la donna non ha poi nascosto che nel ruolo di opinionista si sente libera di rischiare maggiormente rispetto ad altri che invece hanno l’obiettivo di piacere alla maggior parte delle persone:

“La mia immagine non è un’immagine televisiva, è un’immagine diversa, per cui forse rischio un po’ di più di altre persone che devono piacere per forza, questo sicuramente sì…”