Gianni Sperti provoca Gemma Galgani: “È stato impossibile non pensare a te”

Uomini e Donne: l’opinionista lancia una frecciata velenosa a Gemma Galgani

Ieri Gianni Sperti si è sfogato amaramente su instagram asserendo che la sua vacanza al Cairo è iniziata nei peggiori dei modi, visto che gli hanno smarrito il suo bagaglio costringendolo a mettere i soliti vestiti per giorni. Per fortuna l’opinionista del popolare dating show è riuscito a risolvere tutta questa faccenda. In queste ultime ore l’uomo è tornato su instagram per rivelare ai suoi numerosi follower di aver appena visitato il museo della civiltà egiziana, dove ha potuto vedere anche tante mummie. Ovviamente Sperti non ha potuto trattenersi dal fare una battuta sulla popolare dama, che anni fa è stata soprannominata ‘mummia’ da Tina Cipollari:

“Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fare le foto…E’ stato impossibile non pensare a lei…Scusa tanto Gemma…”

La dama risponde ironicamente a Gianni Sperti: “Hai tanto fortuna”

Il post scritto su instagram dal popolare opinionista di Uomini e Donne è stato notato anche da Gemma Galgani, la quale ha subito colto l’occasione per rispondergli ironicamente. Difatti quest’ultima ha rivelato di credere che l’uomo, il quale ha avuto una brutta disavventura, sarebbe molto fortunato perchè non avrebbe bisogno di fare tutta questa strada per fotografare una mummia, visto che l’avrebbe sempre sottomano (ovviamente sta parlando di sè stessa):

“La tua fortuna è che l’unica vera ‘mummia’ può essere fotografata facendo anche meno strada…”

Insomma anche stavolta la popolare dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha dimostrato di essere una donna di spirito.

Gemma Galgani e il caro bollette: “Vorrei presentarvi il contatore più costoso”

E’ noto che questo non è certo un periodo facile per tutti gli italiani alle prese con il caro bollette. E anche la dama di Uomini e Donne è andata incontro a questo problema. Difatti quest’ultima, dopo aver risposto ironicamente a Gianni Sperti, ha fatto notare ai suoi follower su instagram, di aver ricevuto una bolletta dell’elettricità molto salata, nonostante non sia stata a casa per diverso tempo: