Uomini e Donne, brutta disavventura per Gianni Sperti: “Sono senza niente”

Disavventura per il popolare opinionista del dating show: il suo amaro sfogo

Non sono stati giorni proprio semplici per Gianni Sperti. Come tutte le estati, anche stavolta il popolare opinionista di Uomini e Donne ha deciso di fare un bel viaggio all’estero, ma purtroppo stavolta qualcosa è andato storto. Cos’è successo? Come riportato prontamente da Fralof direttamente sulla sua pagina instagram, il popolare opinionista ha avuto un’amara sorpresa nel momento in cui è arrivato all’aeroporto della Capitale egiziana: hanno smarrito la sua valigia. Lo stesso Sperti nelle sue storie sul social fotografico ha voluto spiegare bene la faccenda ai suoi follower:

“Sono arrivato il 28 giugno al Cairo, ma senza il mio bagaglio…Non è mai arrivato…Da cinque giorni sono senza niente…”

Gianni Sperti si sfoga su instagram: “Ho passato giorni a chiedere dove fosse finito il mio bagaglio”

Successivamente Gianni Sperti, sempre in questo sfogo nelle sue storie su instagram, ha anche rivelato ai suoi tantissimi follower che è stato giorni e giorni attaccato al telefono per chiedere dove fosse finito il suo bagaglio, visto che non è certo facile vivere senza i propri oggetti personali:

“Tutti i giorni ho scritto email e ho telefonato diverse volte, ma nessuno sapeva dove fosse finito il mio bagaglio…”

L’opinionista di Uomini e Donne, che recentemente è stato attaccato da un ex cavaliere, ha poi dichiarato di essersi impuntato andando direttamente all’aeroporto per chiedere un permesso per entrare nel deposito bagagli e cercare il suo (un’ottima idea, visto che alla fine l’ha ritrovato): “Dopo un’attesa di ore e ore per avere il permesso, sono riuscito ad entrare nel deposito bagagli e finalmente l’ho trovato…”

Uomini e Donne, l’opinionista è al settimo cielo: “Posso finalmente iniziare serenamente le mie vacanze”

Gianni Sperti ha poi concluso questo suo lungo sfogo su instagram asserendo di essere felice che adesso con la valigia in mano può finalmente iniziare serenamente le sue vacanze al Cairo, la capitale d’Egitto: “Posso finalmente iniziare serenamente le mia vacanze…” L’opinionista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha poi promesso ai suoi tanti follower sul social fotografico che aggiornerà su ogni suo movimento in queste vacanze al Cairo, che non sono propriamente iniziate nel migliore dei modi. Andrà meglio nei prossimi giorni o per lui potrebbe esserci qualche altro grattacapo all’orizzonte?