La sorella di Giovanni Allevi com’è morta? Chi era, vita privata, suicidio

Le cause della morte di Maria Stella Allevi: la verità sulla terribile notizia

Il decesso della sorella di Giovanni Allevi è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan del compositore, apprezzato in tutto il mondo. Sulle cause della morte nelle ultime ore è stato detto tanto e si sono fatte numerose ipotesi. Adesso è però il quotidiano Il Giornale d’Italia a chiarire la presunta verità di quello che è successo alla donna. Stando a quanto si apprende dalla fonte sopracitata Maria Stella è stata trovata morta in casa sua ad Ascoli Piceno. La prima ipotesi per ora più acclamata è quella del suicidio volontario. Al momento i motivi del gesto non si sanno ancora ma a quanto risulta alla donna non era stata diagnosticata nessuna malattia. A dare l’allarme sono stati i familiari preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Chi era la sorella di Giovanni Allevi: tutto quello che si sa su di lei

Insegnante in una scuola Maria Stella Allevi, che si sarebbe suicidata, abitava da sola. Si tratta della sorella maggiore dello stimato compositore Giovanni Allevi. Anche Maria Stella era musicista e si era diplomata con ottimi voti al Conservatorio. Dunque in comune con il fratello condivideva la passione per la musica. Poche sono le informazioni sulla vita privata della donna che, a differenza di Giovanni, era poco conosciuta e non apparteneva al mondo dello spettacolo. I familiari, preoccupati di non sentirla, hanno avvisato le Forze dell’Ordine che sono entrate nella casa della donna e hanno fatto la terribile scoperta. Al momento nell’abitazione di Maria Stella non sono stati trovati biglietti che spieghino l’eventuale motivazione del presunto gesto.

Un nuovo dramma si abbatte su Giovanni Allevi: la perdita della sorella dopo la scoperta della malattia

Acclamato in tutto il mondo, seguito da numerosi fan per la sua musica ma anche per la sua persona, questo per Giovanni Allevi non è certamente un periodo facile. Mentre oggi è arrivata la tragica notizia della morte di Maria Stella Allevi recentemente il compositore aveva annunciato anche la scoperta di una malattia, un mieloma. Fino ad ora Allevi non ha commentato la vicenda ed ha preferito chiudersi nel dolore improvviso per la perdita della sorella.