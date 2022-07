Giovanni Allevi, trovata morta la sorella: si sarebbe suicidata in casa

Morta la sorella del popolare cantante: il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un familiare

Lutto per Giovanni Allevi. Difatti proprio in queste ultime ore è venuta a mancare sua sorella Maria Stella. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa ad Ascoli Piceno. Come riportato dal portale RaiNews.it a dare l’allarme per primo è stato un familiare, che dopo non essere riuscito a contattarla in nessun modo per ore si è recato nell’abitazione della donna, dove ha trovato purtroppo il suo corpo inerme. Sul luogo sono subito accorsi i carabinieri per fare i dovuti accertamenti. La donna era un’insegnante ed una pianista. Era diplomata al Conservatorio come il fratello più famoso.

Giovanni Allevi in lutto: sua sorella si è suicidata? L’ipotesi degli inquirenti

Come riportato sempre dal portale RaiNews.it pare che gli inquirenti abbiano già ipotizzato che la donna si potrebbe essere suicidata, nonostante non abbiano trovato alcun biglietto in casa in cui possa aver annunciato a tutti l’estremo gesto. Al momento il popolare cantautore, il quale giusto un mese fa ha annunciato di avere un tumore (un mieloma), non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito. Si segnala che giusto ieri sera quest’ultimo ha rivelato ai suoi tanti fan di star lavorando su una nuova melodia:

“Il primo giorno di ricovero ho iniziato a scrivere un brano per Violoncello e Orchestra, ispirato da quella melodia…”

Purtroppo sulla donna non ci sono tante notizie, a parte il fatto che era la sorella maggiore del popolare e stimato artista.

Maria Stella Allevi è morta: nel pomeriggio è stata disposta la ricognizione sul corpo

Il portale RaiNews.it ha inoltre riportato che nel pomeriggio è stata indetta la ricognizione sul corpo della sorella di Giovanni Allevi morta nelle scorse ore per capire qualcosa di più:

“La Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio…”

In attesa di sapere qualche news in merito non resta che fare le più sincere condoglianze alla famiglia del popolare cantautore, che a sua volta non sta vivendo un bel periodo, visto che sta lottando con le unghie e con i denti contro il cancro.