GF Vip, Signorini dà un nuovo indizio su un concorrente: è l’ex di Belen?

Alfonso Signorini lancia un nuovo indizio su uno dei prossimi concorrenti: “Quanto sono sbadati quest’anno”

Il conduttore del Grande Fratello Vip si è alzato davvero presto stamattina. E proprio ore fa ha lanciato un nuovo indizio su uno dei concorrenti della prossima edizione della versione vip del reality show. Difatti quest’ultimo ha dapprima pubblicato una foto di un portachiavi e di un cellulare nelle sue storie su instagram, e nella didascalia ha chiesto ai suoi numerosi follower a chi potrebbero appartenere:

“QUINTO INDIZIO…Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip…A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”

E ovviamente le ipotesi si sono già sprecate sui social.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Antonino Spinalbese nel cast? Le ultime indiscrezioni

Chi sarà il proprietario di questo portachiavi e del cellulare? La popolare influencer Deianira Marzano non ha mostrato di avere il minimo dubbio. Difatti quest’ultima ha dapprima ripostato nelle sue storie la foto pubblicata stamattina presto da Alfonso Signorini con relativo indizio, e nella didascalia non ha avuto alcun dubbio nel fare il nome dell’ex compagno di Belen Rodríguez, la quale è stata recentemente attaccata da un’hater sui social: “E’ Eurospin (è questo il nomignolo che ha dato ormai da tempo a Spinalbese)…” Successivamente la Marzano ha pubblicato anche un’altra foto su instagram in cui ha mostrato che l’uomo avrebbe casualmente lo stesso modello di telefono e il medesimo portachiavi che si sono visti nell’immagine pubblicata da Signorini poche ore fa.

Chadia Rodriguez e Antonella Fiordelisi nel cast del reality show? Tutti gli ultimi rumor

Si segnala che il nome di Antonino Spinalbese non è certo stato l’unico ad essere stato accostato al cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Difatti in base alle ultime indiscrezioni pare siano vicine a fare il loro ingresso nella casa più spiata dagli italiani l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e la popolare cantante e conduttrice volto di Discovery. Oltre loro sembra siano in lizza per entrare nel cast anche la sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra e George Ciupilan. Pare ci siano invece pochissime possibilità di vedere nel reality show Pamela Prati per via di vecchi contenziosi con Mediaset, Giulio Raselli, Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style.