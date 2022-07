Grande Fratello Vip 7, nel cast ci sarà anche una famosa attrice: l’ultimo scoop

Gegia concorrente della prossima edizione del reality show vip di Alfonso Signorini? La curiosa casualità

Nuovo giorno e nuovo rumor sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare stavolta l’indiscrezione è stato il portale Dagospia.it. Difatti il giornalista del sito web, Ivan Rota, ha fatto notare che settimane fa ha lanciato la sua candidatura affinché la arruolassero nel reality, e guarda caso proprio nei giorni scorsi è comparsa una sua intervista sull’ultimo numero del magazine Chi (diretto da Signorini) dopo tanti anni:

“Settimane orsono avevamo suggerito il nome di Gegia come concorrente del Grande Fratello Vip e, guarda caso, su Chi, diretto da Alfonso Signorini che è anche il conduttore del reality, appare dopo anni, un’intervista all’attrice…”

GF Vip anticipazioni prossima edizione, l’attrice nel cast? Tutti gli ultimi rumor

Ivan Rota, sempre in questo suo intervento sul sito web Dagospia.it, ha poi rivelato di essere certo che proprio per via di questa coincidenza alquanto sospetta Gegia sarà una delle concorrenti della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini, nel cui cast potrebbe esserci pure la Dalla Chiesa: “A questo punto è quasi certo che entrerà nella casa del GF Vip…” Avrà avuto la giusta intuizione? Oppure potrebbe essere giusta una mera coincidenza senza alcuna dietrologia? In attesa di eventuali conferme o smentite si segnala che per l’attrice non sarebbe neppure la sua prima partecipazione ad un reality show. Difatti ben 17 anni fa ha partecipato allo sfortunato reality condotto da Carlo Conti, Ritorno al Presente, riuscendo anche a guadagnarsi la vittoria.

Gegia fuori dal mondo dello spettacolo da tempo: “La gente continua a fermarmi per strada”

Che fine ha fatto la popolare attrice, che pare essere in lizza per entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7? In una recente intervista rilasciata al magazine Chi, come riportato da Biccy.it, l’attrice ha rivelato che nonostante sia fuori dal mondo dello spettacolo da diversi anni comunque è molto soddisfatta per la vita che sta conducendo, facendo notare che ancora molte persone si ricordano di lei:

“A conti fatti sono soddisfatta. Ho iniziato da ragazzina e se esisto ancora, a quasi 63 anni, è già un traguardo. Poi, per strada, mi fermano ancora tutti…Mi dicono che sono un’icona anni ’80…”

La donna non ha poi nascosto che dopo essere stata fatta fuori prima dalla Tv e poi dal cinema ha messo in atto il piano B riuscendo ad ottenere le sue soddisfazioni: “Mi sono laureata prima in Lettere, poi in Psicologia e, successivamente, ho fondato una scuola di recitazione…”