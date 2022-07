Rita Dalla Chiesa al GF Vip? Sui social una marea di insulti! Cos’è successo

Rita Dalla Chiesa insultata pesantemente sui social: ecco cos’è successo

Nella giornata di ieri il portale Dagospia.it ha rivelato che la popolare conduttrice pare sia ad un passo dall’entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi molti hater si sono scatenati su instagram, arrivando anche ad insultarla pesantemente. Alcuni di questi hanno addirittura messo in mezzo suo padre e il suo ex marito, asserendo di essere certi che si rivolterebbero nella tomba se sapessero che è in lizza per partecipare al popolare reality show condotto da Alfonso Signorini. Insulti che hanno fatto molto arrabbiare la conduttrice, la quale ha reagito prontamente.

La conduttrice si scaglia contro gli hater: “Adirò per vie legali”

Dopo l’ennesima offesa e mancanza di rispetto Rita Dalla Chiesa si è arrabbiata molto, cogliendo la palla al balzo per lanciare un avvertimento chiaro e tondo agli hater di turno. Cosa ha detto? La conduttrice, la quale è finita al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv (parteciperà al GF Vip 7?), ha dapprima dichiarato su instagram di aver fatto tutti gli screenshot dei loro commenti cattivi, e successivamente non ha certo fatto mistero di voler adire per vie legali, così la prossima volta ci penseranno bene prima di insultare gratuitamente: “Ho fatto lo screenshot di tutte le cattiverie che sono state scritte…Ci penserà il mio avvocato…”

Grande Fratello Vip, nel cast ci sarà anche la popolare conduttrice? Parla lei

Si segnala che proprio in queste ore Rita Dalla Chiesa, in un’intervista rilasciata al portale FanPage.it, ha fatto chiarezza sulla sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E in questa circostanza la conduttrice ha confermato di essere stata contattata da Signorini in persona, non negando il fatto di starci riflettendo seriamente:

“Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte…”

La presentatrice ha poi voluto chiarire che sulla sua decisone non c’entrano eventuali questioni economiche: “Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose…”