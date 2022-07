GF Vip anticipazioni, famosa cantante in trattativa: Signorini la vuole nel cast

Wilma Goich concorrente della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini? L’indiscrezione

Anche sull’ultimo numero del magazine Oggi è stata pubblicata la rubrica di gossip curata dal giornalista Alberto Dandolo. Ed in questa circostanza ha posto tutte le sue attenzioni sulla popolare cantante, che già tempo fa ha dichiarato sui giornali di voler partecipare al Grande Fratello Vip. Appello che pare essere stato accolto dal conduttore della versione vip del padre di tutti i reality show. Difatti il giornalista è venuto a conoscenza che la cantante pare sia davvero vicina a entrare nel cast del programma:

“L’artista è in trattativa per partecipare in qualità di concorrente alla prossima edizione del reality…”

Grande Fratello Vip anticipazioni, Dandolo sull’artista svela: “Sta vivendo un periodo doloroso”

Il giornalista del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che Wilma Goich pare sia molto vicina a diventare una delle concorrenti della prossima edizione del GF Vip, ha anche colto l’occasione per svelare un retroscena. Difatti quest’ultimo ha confessato ai lettori del settimanale diretto da Carlo Verdelli che purtroppo l’artista non sta vivendo un periodo particolarmente felice, anzi:

“Sta vivendo un periodo assai doloroso a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia…”

Per chi non lo sapesse la probabile concorrente del reality (QUA tutti gli ultimi rumor) ha perso la figlia avuta con Edoardo Vianello. Tuttavia il giornalista ha fatto sapere che la Goich non ha comunque perso la voglia di vivere cercando di andare avanti: “Vuole ricominciare a lavorare…” La trattativa per portarla nel reality show andrà a buon fine?

Anticipazioni GF Vip prossima edizione: Elenoire Ferruzzi e Rita Dalla Chiesa nel cast?

Ogni giorno si susseguono diversi rumor sul cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Al momento di notizie ufficiali non ce ne sono, ma pare sia altamente probabile che varcheranno la famosa porta rossa la popolare donna trans tanto famosa negli ambienti meneghini e la conduttrice storica di Forum. Oltre loro sembrano siano in lizza anche Giovanni Ciacci, Pamela Prati, Charlie Gnocchi e Carolina Marconi. Tutti questi rumor verranno presto confermati?