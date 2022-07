GF Vip 7 anticipazioni: chi sono i concorrenti confermati e le trattative

La nota conduttrice nel cast del Grande Fratello Vip 7? Ecco l’indizio

Continuano a circolare indiscrezioni sulla nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, pronto a tornare su Canale 5 a settembre 2022. A svelare chi sarebbero i concorrenti confermati e le trattative ancora in corso ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, ai microfoni del programma radiofonico “Facciamo finta che” che vede al timone Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. Soprattutto il noto scrittore ha fatto chiarezza sull’eventuale partecipazione di Rita Dalla Chiesa al seguitissimo programma: “Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con lei. Questa può essere una risposta. Credo che lei abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”. A detta del giornalista quindi la famosa conduttrice sarebbe veramente intenzionata a fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà come concorrente.



Pamela Prati concorrente confermata del noto reality show: c’è anche una rapper

Gabriele Parpiglia un giornalista e autore televisivo che conosce bene le dinamiche del GF Vip, nello show “Facciamo finta che” ha rotto il silenzio sul cast del reality che sta iniziando a prendere forma. Il giornalista soprattutto ha smentito le varie ipotesi circolate sul web riguardo a un indizio del conduttore su una concorrente, facendo sapere che la vip in questione in realtà è veramente Pamela Prati: “La confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile”. Sempre il giornalista riferendosi alla popolare soubrette ha anticipato: “Tornerà ma attenzione, tornerà a raccontare la verità su Mark Caltagirone?”. Inoltre il 43enne, molto presente nelle pagine di gossip, ha fatto sapere che è certa anche la partecipazione della rapper spagnola con origini marocchine Chadia Rodriguez: “Confermata!”.

Giovanni Ciacci e un’ex gieffina entreranno nella casa di Cinecittà? “Trattativa in corso”

Per quanto riguarda il famoso stylist Giovanni Ciacci e l’ex gieffina Carolina Marconi, al momento stando a quanto ha dichiarato Gabriele Parpiglia si tratta di due probabili concorrenti del Grande Fratello Vip poichè non c’è ancora alcuna certezza: “Trattativa in corso”. Inoltre in questi giorni è emerso che anche Charlie Gnocchi un comico e speaker radiofonico potrebbe far parte del cast della settima edizione del tanto atteso reality show a cui di recente l’influencer Karina Cascella ha lanciato una frecciatina per la scelta di far lavorare sempre le stesse persone, e a riguardo il giornalista si è limitato a dire solamente: “Sarebbe un bel colpo”.