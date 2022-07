Grande Fratello Vip 7 anticipazioni cast: ci sarà una concorrente trans?

Elenoire Ferruzzi concorrente della prossima edizione del reality show? L’ultima indiscrezione

Ieri Alfonso Signorini ha pubblicato una foto su instagram di uno smalto, asserendo nella didascalia che la concorrente della prossima edizione del GF Vip l’avrebbe perso in un taxi. E ovviamente un po’ tutti hanno pensato che questa vip potrebbe essere Pamela Prati, visto che nel momento in cui ha abbandonato la prima edizione del reality ha chiesto alla produzione di chiamare un taxi per tornare a casa. Ma pare che tutti abbiano preso un bell’abbaglio. Difatti come riportato dal portale Biccy.it, la popolare influencer Deianira Marzano ha rivelato su instagram che il conduttore con quel post pare si riferisse alla nota donna trans molto popolare negli ambienti gay meneghini:

“Vi assicuro che è riferito a Elenoire Ferruzzi…Vedremo se entrerà…”

Grande Fratello Vip prossima edizione: l’artista trans nel cast? I rumor

Il portale Biccy.it, dopo aver riportato l’indiscrezione inerente al fatto che Elenoire Ferruzzi pare essere molto vicina a entrare nel cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini, ha anche voluto ricordare ai suoi tanti lettori un altro retroscena. Di cosa si tratta? Il sito web di gossip ha infatti dichiarato che la popolare artista trans sarebbe stata molto vicina anni fa a fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, ma alla fine pare che qualcuno a Mediaset si sia messo di traverso: “E’ stato Dagospia ad anticiparlo…Dopo però è arrivata la retromarcia…Il suo ingresso è stato messo in pausa. Secondo il sito per le perplessità di qualcuno a Mediaset…”

Cast GF Vip: tutte le ultimissime voci di corridoio sui nomi dei possibili concorrenti

In questi ultimi giorni il nome di Elenoire Ferruzzi non è stato certo l’unico ad essere stato accostato al cast del reality show vip. Difatti pare che in lizza per entrare nella Casa di Cinecittà ci siano anche Gegia, l’ex politico Antonio Razzi, l’influencer Asia Gianese e la rapper Chadia Rodriguez. Pare invece sia tramontata l’ipotesi di vedere nella Casa la cantante Gigliola Cinquetti e la figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina. Si ricorda inoltre che anche Rita Dalla Chiesa è della partita, come ha annunciato lei stessa a FanPage.it: “Mi ha contattata Signorini, non ho ancora preso una decisione…”