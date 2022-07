GF Vip 7, sarà un’edizione lunghissima! Svelati i primi tre concorrenti

Grande Fratello Vip infrangerà un nuovo record: parla Pier Silvio Berlusconi

A settembre tornerà su Canale 5 la nuova edizione del reality show vip condotta da Alfonso Signorini. E durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23 l’editore ha rivelato che anche nella prossima stagione Tv il reality andrà in onda due volte a settimana (lunedì e venerdì). Ma non è finita qua. Difatti il compagno di Silvia Toffanin ha anche dichiarato che la prossima edizione potrebbe battere ogni record per quanto riguarda la durata:

“I reality hanno una forza devastante, facciamoceli piacere. Il Grande Fratello Vip quest’anno batterà ogni record di durata, se mi sente Signorini…”

Si ricorda che l’ultima edizione è iniziata a settembre ed è finita a marzo (6 lunghi mesi). La prossima edizione potrebbe durare 7 mesi?

Alfonso Signorini vuole loro tre nel cast del suo reality: le anticipazioni

Le news inerenti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip non sono però finite qua. Difatti si segnala che la nota fanpage instagram Very Inutil People ha rivelato che la popolare rapper Chadia Rodriguez, Asia Gianese e Antonino Spinalbese dovrebbero essere i primi tre concorrenti ufficiali della prossima edizione del reality (QUA per leggere gli ultimissimi rumor sul cast). Secondo le indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage non dovrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani l’attore di film per adulti Max Felicitas: “Infine sembrava sicura anche la partecipazione di Max Felicitas, ma sarebbe saltata. Sarà una grave perdita per lo show…”

Anticipazioni GF Vip: il reality debutterà prima del previsto? La rivelazione del conduttore

Un po’ tutti erano convinti che la prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show sarebbe iniziata lunedì 19 settembre, ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Difatti sembra che il programma potrebbe iniziare il 12 settembre, e non più il 19. A rivelarlo è stato proprio Alfonso Signorini in persona nelle sue storie su instagram. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una foto di lui e delle due opinioniste, e nella didascalia ha scritto testuali parole: “Forse si parte il 12 settembre…” Una notizia accolta molto positivamente dai fan del popolare reality show. Ci saranno presto novità in tal senso?