GF Vip, prossima edizione: Orietta Berti penalizzata come opinionista?

Orietta Berti opinionista del reality show: la preoccupazione della telespettatrice

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla con i lettori di Tv. Sull’ultimo numero del settimanale una lettrice di Ravenna ha voluto rivelare al popolare giornalista di essere particolarmente felice che Alfonso Signorini abbia deciso di affidare il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip alla cantante di ‘Finché la barca va’, anche perchè crede non cerchi visibilità. La signora residente nella città romagnola non ha poi nascosto di sperare che non venga oscurata: “La considero molto garbata e e affidabile…Spero solo che la facciano parlare…”

Grande Fratello Vip, l’opinionista rischia di essere oscurata? Parla il giornalista

Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice del magazine Nuovo, ha subito voluto esprimere la sua opinione. Cosa ha detto? Ha dapprima rivelato di essere particolarmente felice che le sia stata data questa opportunità, e successivamente non ha però fatto mistero di essere altresì preoccupato dal fatto che i suoi modi decisamente poco chiassosi potrebbero in qualche modo penalizzarla:

“Lei è comunque la dimostrazione che non è necessario fermarsi dopo una certa età , se si ha qualcosa da dire…Certo i suoi modi poco chiassosi potrebbero in qualche modo penalizzarla…”

Orietta Berti, che è stata in questi giorni al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, potrebbe davvero correre questo rischio?

Maurizio Costanzo non ha il minimo dubbio: “La cantante e Sonia Bruganelli opinioniste potrebbero funzionare”

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo asserendo senza indugio alcuno di credere che la coppia di opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip composta da Orietta Berti e la moglie di Paolo Bonolis potrebbe funzionare alla perfezione, anche perchè molto diverse l’una dall’altra:

“Lo stile dell’altra opinionista in studio, Sonia Bruganelli, è l’opposto, ma il mix potrebbe risultare vincente…”

Successivamente il marito di Maria De Filippi è tornato a porre le sue attenzioni solo sulla cantante nuova opinionista del reality, asserendo di credere sia la dimostrazione vivente che non è necessario fermarsi dopo una certa età: “Ovviamente se si ha sempre qualcosa da dire…”