Sonia Bruganelli e Orietta Berti opinioniste del GF Vip? Tutta la verità

Grande Fratello Vip: saranno davvero loro le opinioniste? L’ultima indiscrezione

Ieri TvBlog.it ha rivelato che le opinioniste della prossima edizione del reality show vip condotta da Alfonso Signorini saranno Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. E dopo l’annuncio sono scoppiate diverse polemiche sui social, soprattutto sulla prima. Su tutta questa faccenda ha voluto fare un’importante precisazione il noto autore e giornalista Gabriele Parpiglia sulla fanpage instagram thepipol_tv, asserendo che la trattativa pare non sia stata ancora chiusa:

“Sonia e Orietta nuove opinioniste? Per ora un ‘ni’…Se Orietta e Sonia diranno di sì, sarà una bella scelta…”

Insomma a quanto pare niente è stato ancora deciso e spetterà alle due interessate dire l’ultima parola.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli non sarebbero state la prima scelta come opinioniste? Parla il giornalista

In queste ultime ore è stato detto da più fonti che la popolare moglie di Paolo Bonolis non sarebbe stata la prima scelta di Alfonso Signorini per ricoprire il ruolo di opinionista. Difatti secondo diverse indiscrezioni quest’ultimo avrebbe voluto al suo posto addirittura Giulia De Lellis. Stessa cosa dicasi pure sulla popolare cantante. Molti rumor hanno infatti riportato che al posto di quest’ultima la produzione del GF Vip avrebbe voluto Soleil Sorge, la quale è stata avvistata insieme ad Alfonso Signorini. E altre voci di corridoio hanno invece rivelato che la questione ‘opinioniste’ sarebbe ancora tutta aperta visto che i nomi in ballottaggio sarebbero diversi. Ma quale sarà la verità? Anche in questa occasione Gabriele Parpiglia, sempre sulla fanpage instagram thepipol_tv, ha voluto mettere i puntini sulle i, asserendo che tutte le indiscrezioni circolate online in tal senso sarebbero del tutto prive di fondamento: “Soleil, Giulia De Lellis o Katia Ricciarelli non sono state un’idea e nemmeno un contatto o una proposta. Sonia e Orietta…si…”

Sonia Bruganelli non ha ancora detto si ad Alfonso Signorini: ecco perchè

Gabriele Pariglia, sempre in questo suo intervento sulla fanpage instagram thepipol_tv, ha anche fatto sapere il motivo per cui la moglie di Paolo Bonolis pare non abbia ancora detto si al suo ritorno al Grande Fratello Vip nei panni di opinionista. Difatti il popolare giornalista ha fatto sapere che la donna ha messo sempre al centro della sua vita la famiglia ed i suoi affetti più cari, aggiungendo che il reality show è sempre stato solo divertimento per lei. Per tale ragione dovrà fare le sue valutazioni. Il giornalista ha poi fatto sapere che Signorini l’avrebbe ricercata perchè la sua presenza avrebbe funzionato nella scorsa edizione: “La sua presenza ha funzionato (e non poco)…Non c’era nessuna in lista e io ne sono testimone…”