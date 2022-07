Guenda Goria, amaro sfogo dopo l’operazione: “Fatta fuori da tanti progetti”

L’ex gieffina dopo l’improvviso dramma confessa: “Ecco perchè mi sono sentita sfortunata”

Di recente Guenda Goria ha vissuto un vero e proprio dramma, poichè dopo il ricovero in ospedale d’urgenza per aver avuto una gravidanza extrauterina è stata operata. Oggi l’ex gieffina ha rotto il silenzio con un lungo post condiviso sul suo profilo Instagram, svelando degli aspetti riguardanti la sua vita lavorativa:

“Ultimamente sono stata fatta fuori da tanti progetti professionali e mi rammaricavo perchè pensavo di meritarli. Molte cose non sono andate come dovevano e mi sono sentita sfortunata“.

La figlia di Amedeo Goria grata alla vita: “Ringrazio per essere ancora in questo mondo”

Guenda Goria a seguito dell’intervento chirurgico affrontato nei giorni scorsi dopo un’emoraggia, ha condiviso le sue emozioni sui social svelando un retroscena privato, dato che si è sfogata per il fatto di essere stata esclusa da tanti progetti professionali, non nascondendo la sua delusione: “Come se la vita si stesse accandendo contro di me”. A questo punto la figlia di Maria Teresa Ruta ha raccontato di aver aperto gli occhi: “Ho sorriso come non facevo da tantissimo tempo. Mi sento piena di gioia e di voglia di risolvere tutto”. L’ex gieffina ha svelato in che modo affrontava le sue giornate prima di avere la gravidanza extrauterina, facendo sapere che spesso è scontenta, con un senso di inadeguatezza, si indurisce per paura di soffrire e dopo un po’ non percepisce più l’amore che le viene donato. La fidanzata di Mirko Gancitano che dopo l’operazione ha detto di sentirsi molto stanca, ha avvertito il suo cambiamento: “Oggi sento la vita più che mai e ringrazio per essere ancora in questo mondo che ha angoli incantevoli. Sono felice di esserci. Anche semplicemente di poter prendere un caffè al mattino e guardare fuori dalla finestra e il sole che illumina il mondo”.

Infine ha concluso con queste parole: “Grazie a chi mi ha donato la vita e a chi me l’ha salvata ancora una volta”. Tra i tanti commenti ovviamente non sfugge quello del fidanzato: “Sei la mia vita. Grazie per la tua gentilezza d’animo, sei speciale. Hai arricchito la mia vita di felicità. Grazie amore mio”.

Il recente sfogo della nota conduttrice sui social: “E’ come avere il cuore spaccato a metà”

Intanto sei giorni fa Maria Teresa Ruta si è sfogata sui social: “Avere mia figlia e mia madre entrambe ricoverate in due ospedali diversi ed in due città distanti 140 km è come avere il cuore spaccato a metà“. Poi la nota conduttrice ha potuto fare un sospiro di sollievo dopo l’intervento della figlia: “Ora lo possiamo dire, è andato tutto bene, grazie davvero a tutti, l’elenco sarebbe davvero lunghissimo. Ho pregato e pensato alla precarietà”.