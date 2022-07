Ida Platano ha un ammiratore? Una sorpresa rende speciale la sua vacanza

Uomini e Donne, dama riceve una sorpresa gradita: ha uno spasimante segreto?

Le lacrime versate nel salotto rosa di Maria De Filippi sembrano essere un ricordo lontano per Ida Platano. La dama di Brescia, che in questi anni ha conquistato il pubblico di Canale5 con la sua spontaneità, regala ogni giorno sui social il suo sorriso ai followers e si mostra sempre di buon umore, pronta ad abbracciare con ottimismo tutte le sorprese che la giornata le porterà. In questi giorni la protagonista del programma dell’ammiraglia Mediaset ha svelato di essere a Roma. Una piccola vacanza nella capitale per ammirare le bellezze della città eterna d’estate. Ma non è tutto perchè per la bella 40enne non sono mancate le sorprese. Sulla porta della sua camera d’albergo infatti ha trovato una busta con la scritta “per te” accompagnata da un cuore. Su Instagram Stories Ida ha mostrato il regalo e ha commentato con un “grazie” e una faccina felice con i cuori. Segno che la protagonista del dating show di Canale5 ha un ammiratore segreto?



Ida Platano scatenata in vacanza: “Ho fatto tardi, ho passato proprio una bella serata”

La protagonista di Uomini e Donne non si è sbottonata riguardo alla sorpresa ricevuta e non ha svelato se quel dono è stato il regalo di un ammiratore segreto. Certo è che il sorriso mostrato sui social sottolinea che la 40enne ha di certo ritrovato la serenità, dopo le delusioni sentimentali degli ultimi mesi con Macello, Diego Tavani, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri.

“Ho fatto un po’ tardi, ho passato una bella serata, proprio una bella serata”.

Queste le parole della dama su Instagram Stories, che si è mostrata al mare felice, pronta per la tintarella. Insomma, Ida continua a stuzzicare la curiosità dei suoi numerosissimi followers, che vorrebbero vederla finalmente felice accanto a un nuovo amore.

Gossip Uomini e Donne: nota dama pronta ad annunciare di aver trovato l’amore?

Intanto sui social in molti credono che il sorriso mostrato da Ida Platano sia proprio l’indizio di un ritrovato amore. La dama, che nelle scorse settimane ha stuzzicato la curiosità di tutti parlando di un appuntamento, potrebbe avere uno spasimante misterioso. Per il momento sui social la 40enne non ha mostrato nessun uomo. Per scoprire la verità bisognerà attendere ancora e non è detto che Ida non decida di fare una bella sorpresa ai suoi fans proprio a settembre, con un lieto annuncio durante il programma condotto da Maria De Filippi. Cupido avrà veramente scoccato la sua freccia?