Il paradiso delle signore 7, Alessandro Tersigni anticipa: “Ci saranno ritorni”

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7, “Ci sono delle uscite che rientreranno” parla Alessandro Tersigni

Si è svolto sabato sera il Festival di Benevento cinema e tv e sono stati ospiti anche quattro attori tra i principali protagonisti della seguita soap di Rai1, Giulia Arena, Vanessa Gravina, Fabio Fulco ed Alessandro Tersigni. E proprio quest’ultimo che sin dalla prima stagione in onda in prima serata impersona Vittorio Conti, incontrando la stampa tra cui Granelli-La serie, ha fornito degli eclatanti spoiler sulle puntata di settembre della soap, rivelando che non solo ci saranno delle new entry ma anche dei clamorosi ritorni. Tuttavia, non si è sbilanciato molto. L’attore ha svelato:

“Tante new entry, due veneri nuove e la nuova partner di Vittorio Conti… Poi ci saranno due maschietti tra cui un nuovo contabile e un magazziniere. Ci sono anche delle uscite che rientreranno.”

Spoiler puntate di settembre della soap di Rai1: nasce un nuovo amore tra Vittorio e Matilde?

Nel frattempo continuano le anticipazioni sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore, che andranno in onda a partire dal 12 settembre, e delle clamorose novità riguardano proprio il personaggio impersonato da Alessandro Tersigni. Vittorio Conti, infatti, ha chiuso la scorsa stagione dicendo addio alla cognata, di cui era segretamente innamorato, Beatrice. Quest’ultima ha scelto Dante Romagnoli ed i due non saranno presenti nelle prossime trame. Per il direttore del grande magazzino, tuttavia, si prospettano delle importanti novità all’orizzonte visto che farà il suo ingresso al Paradiso l’ambizione imprenditrice Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. E già si spoilera e vocifera che tra i due potrebbe presto scoccare la scintilla ma, ovviamente, gli imprevisti ed i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Il paradiso delle signore, spoiler nuove puntate: chi ritorna nel cast?

Tornando invece allo spoiler iniziale fornito dall’attore romano, non è chiaro chi ritornerà nel cast della soap nelle prossime puntate. È già noto infatti che non ci saranno Tina Amato e Sandro Recalcati né Dora Vianello e Nino. Addio hanno detto anche Dante Romagnoli e Beatrice Conti. Mentre tra le new entry ci saranno Tancredi di Sant’Erasmo e le due giovani veneri Elvira e Clara.