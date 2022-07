Il paradiso delle signore 7, Dante non ci sarà: Luca Bastianello svela perché

Anticipazioni prossima stagione della soap di Rai1: Dante Romagnoli dirà addio

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i palinsesti Rai e sono state fornite delle anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore che tornerà in onda a settembre. Molto rumore ha fatto l’assenza nel cast di molti volti noti e mati ben 7 tra cui quello di Dante Romagnoli. Il personaggio impersonato da Luca Bastianello, infatti, non sarà presente nelle nuove puntate. Per quanto riguarda la trama il motivo è presto detto, la scorsa stagione si è conclusa con il trionfo della amore tra lui e Beatrice Conti (Caterina Bertone) con l’evoluzione dell’uomo d’affari che da cinico e spietato si è trasformato in un nuovo lealmente innamorato della donna e disperato all’idea di perderla quando lei ha avuto un terribile incidente. Dunque chiusa la loro storia d’amore con un lieto fine entrambi i personaggi diranno addio alla soap.

Luce dei tuoi occhi 2, Luca Bastianello torna nella nuova stagione: “Ci vediamo presto”

Se è vero che chiusa una porta si apre un portone è anche vero che l’attore da un lato ha detto addio al suo personaggio di Dante Romagnoli ne Il paradiso delle signore e dall’altra lo ritroveremo nella seconda stagione di una delle fiction più seguite di Canale5 Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La trama della fiction ruota attorno alla figura di una ballerina, Emma, che partorisce una bimba purtroppo nata morta e tale evento l’allontana dal marito, trascorsi 16 anni però torna a Vicenza e scoprirà che la figlia creduta morta in realtà è viva. Nella fiction ci sarà anche l’attore nelle vesti del fratello di Emma, Roberto.

“Ci vediamo presto”

è il messaggio con cui Bastianello ha annunciato il ritorno nel cast.

Il paradiso delle signore 7: Dante Romagnoli non ci sarà per altri impegni dell’attore?

Insomma dietro l’assenza di Luca Bastianello nella soap dei record di Rai1 c’è anche il fatto che lo stesso sia impegnato sul set della fiction di Canale5? Non è detto, questa ovviamente è solo una nostra ipotesi, è più probabile che in realtà il motivo sia che il suo personaggio ha già concluso la sua storia. Interessanti, invece, sono le anticipazioni sulle nuove storie del Paradiso.