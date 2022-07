Il paradiso delle signore, spoiler nuova stagione: chi è Tancredi di Sant’Erasmo

Tancredi di Sant’Erasmo: anticipazioni sul nuovo personaggio della soap di Rai1

Si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena e intrighi quella che avrà inizio a settembre de Il paradiso delle signore. Dalle anticipazioni infatti, ci saranno molte new entry, come Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, le nuove Veneri Clara ed Elvira e Tancredi di Sant’Erasmo, che insieme ai personaggi più veterani daranno vita ad intrigate storie. E proprio quest’ultimo non solo porterà scompiglio nelle trame ma secondo anticipazioni non ufficiali farà perdere la testa ad una delle Veneri più longevi del grande magazzino. Insomma nella 7^ stagione della soap di Rai1 (quinta in versione daily) se ne vedranno delle belle.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, nel cast arriva Tancredi di Sant’Erasmo

Gli spoiler sulla nuove puntate de Il paradiso delle signore svelano che nel grande magazzino milanese ci sarà l’arrivo di Tancredi di Sant’Erasmo. L’uomo è un avvocato ed è il fratello maggiore di Marco (Moisè Curia), spesso il giovane infatti lo ha menzionato nella scorsa stagione parlando di un credito che vanta verso di lui mentre dialogava con Ludovica ed Adelaide. Sulla trama, che vedrà coinvolto l’uomo non si sanno molte anticipazioni ma l’avvocato potrebbe arrivare a Milano per partecipare al matrimonio tra Marco e Stefania (Grace Ambrose) ed avrà a che fare con una delle Veneri del Paradiso ovvero Irene Cipriani (Francesca Del Fa), che a causa dell’assenza di Gloria, diventerà capocommessa. Insomma nascerà l’amore tra Tancredi di Sant’Erasmo ed Irene Cipriani? Non resta che attendere ulteriori anticipazioni ufficiali.

Il paradiso delle signore, spoiler puntate di settembre: Massimiliano D’Avoli sarà Tancredi?

Infine, tuttavia, dalle anticipazioni sulla prossima stagione della soap di Rai1, oltre agli spoiler sulle nuove veneri Clara ed Elvira, non è chiaro quale attore avrà il volto di Tancredi di Sant’Erasmo, ma molti siti ipotizzano che possa trattarsi dell’attore Massimiliano D’Avoli che appunto nei giorni scorsi postando la foto visibile in apertura dell’articolo ha annunciato il suo ingresso al Paradiso. L’attore e regista è un volto noto di fiction e soap infatti è stato uno dei protagonisti anche di un’altra amata e longeva soap italiana Un posto al sole in cui ha interpretato Mario Orefice.