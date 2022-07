Il paradiso delle signore nuova stagione: arrivano le Veneri Elvira e Clara

Anticipazioni soap di Rai1 puntate di settembre: stravolgimenti tra le Veneri tra conferme e addii

Le anticipazioni sulla prossima stagione de Il paradiso delle signore svelano che ci saranno grandissime novità tra le Veneri del Paradiso tra addii, arrivi, ritorni e conferme. Andando con ordine nel grande magazzino milanese ci saranno delle interessanti new entry destinata a portare brio e scompiglio. Le attrici che le impersonano sono Clara Danese ed Elvira Cammarone mentre i nomi dei loro personaggi sono Clara Boscolo ed Elvira Gallo. Ma ci sarà anche il ritorno di Paola Galletti (Elisa Cheli), l’addio di Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) ed inoltre Irene Cipriani (Francesca Del Fa) otterrà un’importante promozione diventando capocommessa al posto di Gloria Moreau (Lara Komar).

Il paradiso delle signore anticipazioni: tutto sulle nuove Veneri Elvira Gallo e Clara Boscolo

Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i palinsesti di Rai1 ed ovviamente sono state fornite anche delle anticipazioni e degli spoiler sulla trama e sul cast della prossima stagione della soap di Rai1. Tante saranno le new entry tra cui le due nuove Veneri Elvira Gallo e Clara Boscolo. Per la prima l’inserimento nella nuova realtà sarà più facile e da subito stringerà un ottimo rapporto con le colleghe. Il suo sogno è quello di sposarsi, ma non ha ancora trovato l’uomo della sua vita. La seconda, invece, proviene da un mondo rurale e per lei sarà più difficile ambientarsi nel tempio della moda. La capocommessa Gloria non la ritroveremo al suo posto nelle puntate di settembre ed il motivo è dovuto al fatto che essendo stata denunciata dovrà difendersi ed affrontare un processo. Il suo posto, ormai è ufficiale, verrà preso da Irene Cipriani, che sarà al centro di importanti novità.

Spoiler puntate di settembre della seguita soap di Rai1: l’addio di Dora ed il ritorno di Paola

Ed infine nella settima stagione de Il paradiso delle signore, sempre per quanto riguarda le Veneri, ci sarà il ritorno di Paola Galletti (Elisa Cheli) e l’addio di Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) che uscirà di scena insieme a Nino (Luca Grispini). Tra i nuovi ingressi, invece, scompiglio nelle trame porterà Matilde Frigerio di Sant’Erasmo.