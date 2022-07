Ilary Blasi, dura reazione di Alessio La Padula all’ultimo gossip: “Teste vuote”

Ilary Blasi, scambi di like sui social con un ex ballerino di Amici? Il retroscena

Si continua a parlare della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore è circolata un’indiscrezione clamorosa, poichè se nei giorni scorsi si parlava di un probabile flirt tra la conduttrice e un attore, è emerso il nome di un ex ballerino del programma che sforna talenti condotto da Maria De Filippi: in particolare ai fan non sono sfuggiti alcuni cuoricini sui social.

L’ex fidanzato di Elena D’Amario dopo essere stato accostato alla conduttrice: “Lingue lunghe”

Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano al centro del gossip, dopo l’annuncio della fine del loro matrimonio. Oltre ad alcune voci che hanno considerato l’attore Luca Marinelli la causa della rottura è venuto a galla anche il nome di Alessio La Padula, un ex ballerino di Amici noto al pubblico anche per essere un ex fidanzato di Elena D’Amario. Nello specifico tra la conduttrice e il 25enne ci sarebbero stati degli scambi di like sui social, e tal proposito non sfugge tra i commenti un cuore rosso. Tra l’ex volto del programma condotto da Maria De Filippi e la showgirl c’è quindi una grande differenza d’età, che sicuramente non è passata inosservata agli utenti della rete.

Nella giornata oggi il noto ballerino ha avuto una dura reazione, dopo le voci che lo vedono accostato alla famosa conduttrice de L’Isola dei Famosi che intanto è stata difesa da Sonia Bruganelli, dato che ha scritto: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue“.

Parecchie persone deluse dall’annuncio dell’ex coppia. Stefania Orlando: “Che esagerazione”

Intanto a dire la sua sulla separazione tra la nota conduttrice e l’ex calciatore ci ha pensato anche Stefania Orlando, tramite un lungo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. L’ex gieffina per iniziare ha scritto: “E così è finita la favola, quella che li vedeva protagonisti di una meravigliosa storia d’amore. C’era una volta il Re di Roma che si innamorò di una bellissima principessa, si sposarono e insieme formarono una famiglia con tre splendidi figli. A questo punto ci si sarebbe aspettati un e vissero felici e contenti”. La cantautrice riferendosi al fatto che parecchie persone sono rimaste deluse nell’apprendere della fine del matrimonio della famosa coppia arrivando a credere che l’amore vero non esiste, ha aggiunto: “Che esagerazione, certo che esiste, basta guardare anche i matrimoni dei nostri nonni e genitori, ma purtroppo a volte può finire”. Dopo aver fatto questa domanda: “Siamo sicuri che la fine di un matrimonio sia davvero solo un fallimento?” ha espresso il suo parere: “Io credo che per una coppia quando non si è più innamorati, sia giusto darsi la possibilità di ricostruirsi una vita. Meglio due genitori separati e felici piuttosto che due genitori che litigano e non si sopportano”. Infine l’ex gieffina ha augurato alla conduttrice e a Francesco Totti di ritrovare tanta serenità e felicità.