Sonia Bruganelli dalla parte di Ilary Blasi: “Due pesi e due misure”

La nota conduttrice difesa dalla moglie di Paolo Bonolis: “Che schifo”

Al momento la separazione inaspettata di Ilary Blasi e Francesco Totti è senza dubbio l’argomento più chiacchierato del gossip. A dire la sua sul fatto che prima è stato considerato l’attore italiano Luca Marinelli la causa della rottura della nota coppia, e poi i messaggi segreti che la conduttrice avrebbe ricevuto da parte di Antonino Spinalbese, ci ha pensato Sonia Bruganelli. La famosa imprenditrice ha manifestato la sua contrarietà sulle voci che stanno circolando sul web, e ha scritto: “Due pesi e due misure. Che schifo”.



Separazione Ilary Blasi e Francesco Totti. L’opinionista del GF Vip: “Ferita inferta ai figli”

Sono parecchi i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, che stanno esprimendo il proprio parere sul matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti giunto al capolinea dopo vent’anni d’amore e tre figli. Tra questi c’è anche la moglie di Paolo Bonolis, che nelle scorse ore si è fatta sentire tramite Twitter scrivendo le testuali parole: “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. La nota imprenditrice si è fatta sentire anche oggi, visto che per iniziare ha scritto: “Prima sarebbe lui”, riferendosi al fatto che stando a una prima indiscrezione l’attore Luca Marinelli avrebbe fatto perdere la testa alla conduttrice de L’Isola dei Famosi, dopodichè riguardo ai presunti messaggi che la stessa avrebbe ricevuto da Antonino Spinalbese ha scritto: “Poi sarebbe lui”.

Flora Canto replica alla provocazione di Sonia Bruganelli: la frecciatina

Intanto l’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini nelle scorse ore ha scatenato anche la reazione di Flora Canto, che di recente ha fatto i conti con una brutta disavventura in aereo. In particolare quest’ultima ha detto la sua, dopo che Sonia Bruganelli ha lanciato una provocazione a diversi vip con un post ironico sullo sciopero delle compagnie aeree scrivendo: “Giuro che prima o poi la smetto, per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid, e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto come sempre”. La compagna di Enrico Brignano dopo che un utente della rete le ha detto: “Mi sa che c’è l’ha con te!”, ha risposto con una frecciatina rivolta all’imprenditrice: “Ma fa benissimo!! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”.