Iva Zanicchi, feroce critica per Ballando: un collega costretto a difenderla

Scritto da Alessio Cimino , il Luglio 4, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, presunta concorrente attaccata da un telespettatore: “Troppo anziana per partecipare”

Maurizio Costanzo ha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui parla con i tanti lettori di Tv e dei personaggi che la animano. E proprio uno di loro ha voluto mandare un’email al popolare giornalista per esprimere tutto il suo più totale disappunto su un’eventuale partecipazione di Iva Zanicchi alla prossima edizione del talent show vip condotto da Milly Carlucci:

“Che senso ha far partecipare concorrenti di una certa età? L’anno scorso Valeria Fabrizi e quest’anno Iva Zanicchi…Hanno più di 80 anni…”

Secondo il lettore di Genova concorrenti di una certa età non riuscirebbero a dare spettacolo.

Iva Zanicchi difesa dal popolare giornalista: “C’è mancanza di tatto”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto attentamente l’email del signor Giuseppe di Genova, ha subito voluto esprimere la sua opinione. Cosa ha detto? Non ha nascosto di aver notato nel lettore genovese una certa mancanza di tatto: “Rispondo solo per chiarire alcune cose…” A quel punto il marito di Maria De Filippi ha fatto presente che Iva Zanicchi, la quale ha fatto una confessione privata, è arrivata alla sua età con grande forza ed in buona forma fisica:

“Apparire in un programma come Ballando con le stelle mettendosi alla prova è la dimostrazione di forza e coraggio che molti giovani non hanno…”

Maurizio Costanzo sferra una frecciatina al lettore: “Vorrei vedere lei al posto di Valeria Fabrizi”

Successivamente il giornalista, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciatina velenosa nei confronti del lettore di Genova, che ha detto esplicitamente di non gradire vedere a Ballando concorrenti di una certa età. Cosa ha detto? Il marito della De Filippi ha fatto notare sul giornale una foto dell’attrice impegnata a ballare con grinta davvero da vendere, asserendo: “Mi piacerebbe vedere lei al suo posto…” L’uomo è poi tornato a difendere Iva Zanicchi senza se e senza ma: “Mi creda che la cantante ha energia da vendere…” Tra l’altro si segnala che quest’ultima ha già confessato che il suo obiettivo è quello di vincere il programma.