Iva Zanicchi shock: “Ho vissuto con angoscia”, il racconto a Estate in diretta

La figlia della cantante si trovava sulla Marmolada il giorno dell’incidente: la notizia a Estate in diretta

Anche oggi la trasmissione di Rai1 è tornata ad occuparsi dell’incidente sulla Marmolada avvenuto nei giorni scorsi. Continuano le ricerche dei dispersi e sale il bilancio delle vittime. Come sempre anche oggi l’inviato del programma era presente all’esterno dell’incontro dei tecnici e durante il successivo punto stampa giornaliero. Oggi però durante la diretta è stata data una nuova notizia del tutto inaspettata. Presenti in collegamento c’erano Iva Zanicchi e la figlia Michela Ansoldi, presentate da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Ebbene sono state mostrate alcune immagini di quella montagna fatte proprio da Michela due ore prima dell’incidente. La donna infatti si trovava in quei luoghi!

“Anche quando lei era a casa io la chiamavo. Ho vissuto con angoscia”

ha spiegato Iva preoccupata.

Iva Zanicchi e il messaggio al pubblico: “Bisogna fare attenzione”

Forse non tutti lo sanno ma la cantante è un’appassionata della montagna, come ha raccontato oggi a Estate in diretta lei stessa. Iva si è definita “una montanara” ed ha spiegato di adorare la montagna e di essere andata anche sui ghiacciai. Poi si è sentita di inviare la propria solidarietà alle persone sopravvissute all’incidente della Marmolada o che hanno perso i propri cari. Ma ha aggiunto:

“Bisogna fare molta attenzione. La montagna è più pericolosa forse del mare”.

Infine, pur sapendo che ciò potrebbe sollevare delle polemiche, la Zanicchi ha detto che nei mesi estivi, soprattutto luglio e agosto, lei non andrebbe mai in montagna.

L’ospite di Estate in diretta ne è sicura: “In estate quando fa caldo bisogna chiudere”

Dopo aver ricevuto feroci critiche Iva Zanicchi ha continuato comunque ad esprimere il suo pensiero. In particolare la cantante ha detto:

“In estate quando fa caldo bisogna chiudere”.

La Zanicchi ha poi riflettuto sul fatto che la gente si avventura in montagna con poche accortezze anche se ha voluto sottolineare di non riferirsi a quanto accaduto alla Marmolada, visto che quelle persone erano tutte esperte. Intanto le temperature stanno davvero cambiando tutto. La figlia di Iva ha infatti raccontato di essersi sorpresa nel restare a maniche corte nonostante tutti quei metri d’altezza.