Ivana Trump per cosa è morta? La famiglia ha rivelato la causa del decesso

Ecco quale sarebbe stata la causa della morte improvvisa dell’ex moglie di Donald Trump

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia che si è diffusa nella serata di ieri, relativa alla morte di Ivana Trump: come raccontato da tutti i blog e le testate giornalistiche, l’ex modella cecoslovacca si è spenta improvvisamente all’età di 73 anni nella sua casa di New York. Solo nelle ultime ore, però, si è scoperta la causa della morte: si tratterebbe di un arresto cardiaco. A tal proposito, leggiamo che i sanitari corsi in suo aiuto l’avrebbero trovata ormai senza vita, in quella che era la sua abitazione situata nell’Upper East Side di Manhattan: la tragedia pare sia avvenuta attorno alle 12.30. I dettagli sono stati resi noti da un comunicato divulgato dal New York City Fire Department.

“Nostra madre era una donna incredibile”, il ricordo dei figli all’indomani della scomparsa

La famiglia di Ivana Trump ha confermato la notizia ai microfoni di ABC News, definendo la donna “una persona incredibile, una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale dotata di una bellezza radiosa nonché una madre premurosa e sempre amica”: sono state queste le parole dei figli che, lo ricordiamo, Ivana ha avuto da Donald Trump (che ieri ha annunciato la sua morte sui social), ossia Donald Jr., Ivanka ed Eric.

Ivana Trump: si attende la conferma ufficiale sulla causa della morte

Sarebbe stato, quindi, un arresto cardiaco a portare alla morte la prima moglie di Donald Trump, ma nelle prossime ore si sapranno sicuramente maggiori dettagli a riguardo: non sappiamo, infatti, se la donna soffrisse di problemi di cuore o avesse altre malattie. Sicuramente la sua morte è stata del tutto inaspettata. Intanto da ieri sono tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: Ivana era molto nota negli USA, conosciuta per il suo matrimonio con l’ex presidente, finito nei primi anni ’90, ma famosa anche nell’ambito del mondo dello spettacolo, settore che l’ha vista protagonista anche in Italia anni fa, con alcune ospitate nei programmi di Barbara d’Urso: la vediamo, nella foto in alto, con l’ex marito Rossano Rubicondi, proprio in un programma della d’Urso.