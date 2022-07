Ivana Trump causa morte: si è spenta a 73 anni l’ex modella cecoslovacca

Morta improvvisamente la prima moglie dell’ex Presidente degli Stati Uniti

Una bruttissima notizia arriva dagli USA: è morta Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. L’annuncio è stato fatto tramite i social proprio dall’ex presidente degli USA, del quale Ivana è stata la prima moglie. Dal sito dell’ANSA apprendiamo che il decesso è avvenuto alcune ore fa nella casa dell’Upper East Side di Manhattan nella quale la donna viveva da anni. “Era meravigliosa, bellissima e straordinaria” ha detto Trump, o meglio The Donald sull’ex moglie, scrivendolo su Truth Social, la piattaforma mediatica di destra che ha creato dopo il suo addio alla Casa Bianca. Non si conoscono, almeno per ora, le cause della morte.

La vita di Ivana Trump

“L’orgoglio e la gioia di Ivana erano i suoi tre figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric. Riposi in pace” sono state le parole del tycoon, come leggiamo sempre sulla testata giornalistica citata nel paragrafo precedente. Sempre nel messaggio in questione si parla della fuga della donna oltre la cortina di ferro: “Era scappata dal comunismo e abbracciato questo Paese, insegnando ai suoi figli la grinta e la durezza ma anche la determinazione e la compassione” è stato scritto. Ricordiamo che Ivana aveva sposato Donald Trump in seconde nozze: il suo primo marito è stato Alfred Winklmayr, un maestro di sci che lei avrebbe sposato per ottenere la cittadinanza dell’Austria e poter quindi abbandonare la Cecoslovacchia senza una defezione. Successivamente si è stabilita in Canada e in seguito negli Stati Uniti, dove nel 1997 ha sposato, appunto, l’ex presidente, dal quale si è separata nei primi anni ’90.

Di cosa è morta Ivana Trump?

Rimaniamo ora in attesa di capire qual è stata la causa della morte della donna, il cui nome da nubile era Ivana Marie Zelníčková, ma che per tutti verrà sempre ricordata come Ivana Trump (nella foto in alto la vediamo in occasione di una sua ospitata a Live-Non è la d’Urso, su Canale5, risalente a qualche anno fa).