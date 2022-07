Karina Cascella rompe il silenzio: “Ecco perché non faccio più l’opinionista”

Karina Cascella lontana dalla Tv: “Ero un po’ satura dei litigi fini a se stessi”

La popolare opinionista Televisiva ha fatto un po’ perdere le tracce in quest’ultimo periodo. Difatti dall’essere onnipresente nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso per esprimere la sua opinione sugli argomenti più disparati, adesso è praticamente sparita. Che fine ha fatto? Perchè non è più in Tv? A fugare ogni dubbio a tal proposito ci ha pensato lei stessa in una lunga intervista rilasciata a LiberoQuotidiano.it. In questa occasione ha rivelato il motivo per cui si è allontanata dalla Tv, non facendo mistero di essere stufa delle liti fini a se stesse:

“A me piace confrontarmi con persone capaci di capire l’argomento, ma spesso mi ritrovavo a parlare con persone che non sapevano neppure dove si trovavano…”

L’ex opinionista non ha il minimo dubbio: “Non parteciperò ad un reality show”

Karina Cascella, sempre in questa intervista rilasciata a LiberoQuotidiano.it, ha poi escluso nella maniera più assoluta che in futuro possa partecipare ad un qualsiasi reality show televisivo:

“Non è una questione di soldi, non lo farei mai…Io non sono una che vive di riflettori, se c’è quella luce mi fa piacere, ma se non c’è fa lo stesso…”

Tuttavia la donna, che ha lanciato una frecciatina al GF Vip, non ha però fatto mistero che vorrebbe tanto fare l’opinionista di un reality: “Sarei l’opinionista perfetta per un reality show…”

Karina Cascella lancia una frecciata agli opinionisti Tv: “La gente è stufa”

La donna ha poi concluso questa sua intervista rilasciata a LiberoQuotidiano.it lanciando una frecciata velenosa nei confronti di tutti quegli opinionisti onnipresenti in Tv:

“La gente è stufa di sentire sempre le stesse cose e di non vedere qualcuno che dice invece le cose come stanno…”

Karina ha inoltre dichiarato che a volte purtroppo ci sarebbero opinionisti che non direbbero proprio ciò che pensano sul momento: “A volte c’è gente che pensa determinate cose, ma non le può dire…” A chi si riferirà nello specifico? Chissà, intanto una cosa pare essere certa: la donna vive benissimo la sua vita lontana dalle telecamere.