Karina Cascella lancia una frecciata al GF Vip: “Sempre le stesse persone”

L’ex volto di U&D confessa: “Io al Grande Fratello Vip? Manco pagata!”

Karina Cascella nota per essere una ex opinionista di Uomini e Donne, nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan. La nota influencer ancora una volta ha ribadito che non parteciperebbe al reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Voi comunque siete fissati con questa storia. No e ancora no. Manco pagata, per carità chiusa lì dentro potrei impazzire”.

Orietta Berti nel seguitissimo reality al posto di Adriana Volpe. L’influencer: “Non la vedo adatta”

L’influencer Karina Cascella come di consueto ha tolto alcune curiosità ai suoi follower sui social. L’ex opinionista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi in cui tornerebbe, dopo aver ribadito che non prenderebbe parte al GF Vip ha aggiunto: “Ragazzi il mio l’ho già fatto, chi va ad un certo punto, è perchè non sa più cosa fare diversamente. Io preferisco stare a casa piuttosto che andare a fare un programma così a caso per farmi notare”. Inoltre ha detto la sua sul fatto che è stata scelta Orietta Berti come opinionista al posto di Adriana Volpe, lanciando una frecciata al programma: “Ed è anche vero che lavorano sempre le stesse persone”. L’ex di Salvatore Angelucci poi dopo aver elogiato la famosa cantante, dicendo che è un personaggio fantastico che nonostante la sua età e la sua carriera riesce sempre a mettersi in gioco in un’epoca molto distante dalla sua, riferendosi al ruolo che dovrà ricoprire nel seguitissimo reality show che tornerà sul piccolo schermo a settembre ha affermato: “Non la vedo neanche io particolarmente adatta”. Poi ha aggiunto: “Detto questo la sua figura più dolce, andrà a compensare il caratterino di Sonia”.

Karina Cascella si candida come opinionista de La Talpa: “Conosco i meccanismi”

Sempre rispondendo alle domande di coloro che la seguono sui social, l’ex protagonista di Uomini e Donne a chi le ha detto che la vedrebbe bene come opinionista de La Talpa, ha ricordato di essere la vincitrice della terza edizione del reality: “Conosco i meccanismi del programma, l’ho vinta, chi meglio di me? Ma vedrai che sicuramente ci sarà un nome più grosso del mio. Giusto così se fosse. Ma io resto la candidata perfetta, perdonate l’umiltà”. Quando le è stato fatto un rimprovero per il fatto di giudicare tutto ma soprattutto tutti, ha precisato: “C’è una sottile differenza tra l’esprimere la propria opinione specie commentando fatti pubblici, e giudicare così a caso senza un perchè”. L’influencer ha continuato a spiegare le sue ragioni: “Ho sempre espresso il mio pensiero su ciò che di eclatante delle volte accade e che viene reso pubblico per di più dai diretti interessati e quindi soggetto ad eventuali critiche”. Dopo aver detto che spesso si analizza ha ammesso: “Ho molti difetti come tutti, ma vedo tanta normalità, che manca al giorno d’oggi, vedo onestà e soprattutto vedo sincerità, sempre più difficile da trovare in un mare di ipocrisie”.