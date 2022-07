Kledi Kadiu non l’aveva mai raccontato: “Ad Amici sono stato il primo a…”

L’ex professore di Amici rivela: “Sono stato il primo a sposare il progetto di quella scuola televisiva”

Non fa più parte del corpo docenti del talent di Canale5 ma di lui si continua sempre a parlare. Si tratta di Kledi Kadiu, ballerino, coreografo ed ex prof storico della scuola più famosa d’Italia. Kledi viene ricordato da tutto il pubblico del talent con positività e nostalgia, la stessa che anche lui ammette di avere verso il programma intervistato dal settimanale Nuovo. Non solo Amici, però, visto che Kledi ha fatto parte anche di C’è posta per te e Buona domenica. Ma proprio sul talent di Canale5 che ogni anno sforna allievi tra canto e ballo il coreografo, che per 17 anni ha fatto parte dei programmi sopracitati, dice:

“Posso vantarmi di essere stato il primo a sposare il progetto di quella scuola televisiva”.

Kledi Kadiu e il rapporto con Maria De Filippi: “Abbiamo grande stima e affetto”

Dopo aver rivelato il perché ha lasciato Amici il coreografo non ha nascosto il legame che ancora ha con il programma. Per questo quando Maria De Filippi lo chiama come giudice speciale lui non si tira mai indietro. Ad esempio proprio nell’ultima edizione di Amici appena trascorsa Kledi è venuto spesso nella prima parte del programma, quella che precede il Serale, per giudicare alcune sfide tra gli allievi. Mentre, per quanto riguarda i rapporti con la conduttrice, l’ex professore del talent rivela:

“Sono ottimi. Abbiamo grande stima e affetto l’uno per l’altra. Le chiedo ancora consigli e ogni tanto ci sentiamo anche al di là del lavoro”.

Il coreografo ammette: “Ad Amici mando sempre i ragazzi che seleziono durante i miei stage”

Il rapporto tra Kledi Kadiu e il talent di Canale5 non si basa solo sulla sua presenza in qualità di giudice speciale durante le sfide degli allievi. Kledi, infatti, continua a tenere molto in considerazione la scuola come percorso formativo per i migliori talenti del mondo della danza. A tal proposito infatti racconta:

“Mando sempre i ragazzi che seleziono durante i miei stage ai casting del programma”.

Il ballerino e coreografo precisa di non essere un talent scout ma gli piace indicare chi secondo lui ha talento e preparazione.