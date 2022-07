La Talpa su Canale 5, anticipazioni: c’è il nome della prima opinionista

Wanda Nara prima opinionista ufficiale del reality show? L’ultima indiscrezione

La scorsa settimana Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che La Talpa tornerà nella prossima stagione Tv di Mediaset (più precisamente dovrebbe andare in onda in primavera su Canale 5 subito dopo L’Isola dei Famosi). Al momento non è dato sapere chi condurrà il programma, anche se a produrlo sarà La Fascino di Maria De Filippi. Ma non è finita qua perchè si segnala che il portale BlogTvItaliana ha trovato su twitter un post in cui il giornalista sportivo Nicolò Schira ha rivelato che pare ci siano concrete possibilità che la moglie di Mauro Icardi possa ricoprire il ruolo di opinionista del reality show adventure (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo).

La Talpa anticipazioni prossima edizione: la moglie di Mauro Icardi opinionista?

Il giornalista Nicolò Schira, sempre in questo suo post su twitter, ha poi spiegato un curioso retroscena legato proprio al possibile approdo di Wanda Nara come opinionista del reality show vip prodotto da Maria De Filippi. In base alle indiscrezioni raccolte dal giornalista pare che Silvio Berlusconi vorrebbe portare il noto calciatore argentino ex Inter al Monza, e in questa trattativa rientrerebbe anche la sua moglie manager, che potrebbe così rientrare a Mediaset:

“Il corteggiamento della famiglia Berlusconi ai coniugi Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del Monza. Per la moglie-manager possono riaprirsi le porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa…”

Si ricorda che proprio la donna ha già ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Questa duplice trattativa verrà portata a termine?

Il corteggiamento della famiglia #Berlusconi ai coniugi #Icardi è duplice: per Mauro c’è pressing del #Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager #WandaNara possono riaprirsi porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

Chi condurrà il reality show? Tutte le ultime supposizioni

Ovviamente c’è ancora il nodo da sciogliere sulla conduzione de La Talpa. Chi condurrà il reality show vip? A tal proposito Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro durante la Presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/23. Difatti l’editore ha espresso la chiara volontà di affidare il programma a un conduttore o ad una conduttrice già legato/a all’Azienda Privata. Ovviamente pare essere evidente che Alfonso Signorini e Ilary Blasi non potranno prendere le redini del programma, visto che a loro volta già conducono il GF Vip e L’Isola. Chi sarà quindi? Sui social hanno già iniziato a fare le prime supposizioni. E sono stati tanti a dire che Federica Panicucci sarebbe perfetta alla guida del programma.