La Talpa rumor: Maria De Filippi ha scelto l’inviato? Circola il nome di…

Filippo Bisciglia sarà l’inviato della prossima edizione del reality show? L’ultima indiscrezione

Dal momento in cui Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che nella prossima stagione Tv tornerà in onda La Talpa ogni giorno spunta un nuovo rumor. Stavolta però non riguarda chi potrebbe condurre il programma. Di cosa si tratta? In pratica l’influencer Amedeo Venza ha rivelato ai suoi numerosi follower su instagram di essere venuto a conoscenza che in lizza per ricoprire il ruolo di inviato pare ci sia il presentatore di Temptation Island fortemente voluto da Maria De Filippi:

“La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione…”

Sarà vero?

Maria De Filippi ha scelto l’inviato della prossima edizione de La Talpa? Silvia Toffanin in pole per la conduzione!

Ovviamente Amedeo Venza ha tenuto subito a precisare su instagram di aver riportato solamente un rumor che gli è giunto all’orecchio e di non avere alcun tipo di certezza in merito al fatto che Filippo Bisciglia possa ricoprire davvero il ruolo di opinionista della prossima edizione del reality show, alla cui guida sicuramente non ci sarà Simona Ventura (è stata lei stessa a smentire ieri su twitter): “Attendiamo conferme!” Parlando invece della conduzione si segnala che girano sempre più insistenti voci di corridoio sull’eventuale approdo della Toffanin, la quale dopo tanti anni alla guida di Verissimo si cimenterebbe finalmente con un programma in prima serata.

Ida Platano concorrente della prossima edizione del reality show? Tutti gli ultimi rumor

Altri rumor circolati online e sulla carta stampata in questi giorni hanno riportato che anche la popolare dama di origini bresciane pare sia in lizza per entrare nel cast della nuova edizione de La Talpa. Oltre il nome di quest’ultima è stato fatto anche quello di Gemma Galgani, che però con tutta probabilità non lascerà tanto facilmente Uomini e Donne. Si fa presente che sempre negli ultimi giorni è spuntato fuori il nome di Wanda Nara come opinionista. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti?