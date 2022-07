La Talpa e il ritorno su Canale5: Simona Ventura conduttrice? Parla lei

Simona Ventura torna su Canale 5 alla conduzione del nuovo reality show? Arriva la smentita

Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022/23, ha annunciato che tornerà su Canale 5 il tanto atteso reality show La Talpa. Il periodo di messa in onda dovrebbe essere in primavera. Ma chi sarà la conduttrice o il presentatore del reality? Non è dato saperlo, anche se c’è da riportare che nelle scorse ore l’influencer Amedeo Venza ha rivelato su instagram di essere venuto a conoscenza che in pole position potrebbe esserci la Ventura:

“Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza…”

Tuttavia proprio in queste ore la stessa conduttrice ha smentito seccamente su twitter, lasciando con l’amaro in bocca i suoi tanti fan che avrebbero voluto rivederla alla guida di un reality dopo tanti anni.

La Talpa, la conduttrice smentisce tutti i rumor sul suo futuro in Tv: le sue parole

“Non se ne parla”

Con queste parole chiare e nette Simona Ventura ha smentito su twitter un suo eventuale approdo alla guida della nuova edizione del reality show adventure, che nelle edizioni precedenti è stato condotto dalla sua amica e collega Paola Perego. Difatti la conduttrice, che ha recentemente fatto una confessione sul suo passato, appena ha letto un articolo riportato su twitter da un utente, non ci ha pensato due volte a smentire, onde evitare che questa fake news diventasse virale sui social. Chi sarà quindi a condurre la nuova edizione del reality show? In base a diverse indiscrezioni circolate online pare che Silvia Toffanin e Barbara d’Urso siano state prese in considerazione dall’editore. Sembra invece non ci siano tante possibilità per Paola Perego.

Anticipazioni La Talpa concorrenti: chi sarà nel cast della nuova edizione? I primi rumor

Ovviamente sono già tanti a chiedersi chi saranno i concorrenti della prossima edizione del reality show adventure in onda in primavera su Canale 5. Al momento è ancora presto per dirlo, ma i rumor in tal senso sono già circolati online e sulla carta stampata. A tal proposito c’è da riportare che il portale anticipazionitv.it ha rivelato che pare siano in lizza per entrare nel cast Gabriele Sbattella (il famoso Uomo Gatto di Sarabanda), Pupo e Gianni Sperti, che hai già partecipato anni fa vincendo. Oltre questi nomi è spuntato anche quello di Gemma Galgani, anche se pare sia davvero improbabile che lasci Uomini e Donne.