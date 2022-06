Gigi D’Alessio sfiora le lacrime con il figlio LDA: “Non è facile…”

Attimi di commozione per Gigi D’Alessio: la toccante intervista di Mara Venier

Finalmente dopo tanta attesa il cantante ha dato il via su Rai1 a Gigi Uno come te 30 anni insieme, il suo show musicale in diretta da Napoli. Una lunga e intensa serata con le canzoni più belle dell’artista napoletano insieme a tanti amici. E così, dopo una carrellata infinita di ospiti, tra cui Fiorello, Amadeus, Eros Ramazzotti e Vanessa Incontrada, è arrivato anche un volto attesissimo. Ovvero il figlio LDA che ha cantato il suo inedito “Quello che fa male”. I due si sono seduti su una panchina e sono stati intervisti da Mara Venier per un’intervista doppia. Ad un passo dal figlio Gigi si è mostrato visibilmente emozionato. E proprio per questo con gli occhi lucidi di commozione ha detto:

“A me interessa che hai trasferito valori importanti. I miei figli sono educati e hanno una nobiltà d’animo importante. Non è facile fare il genitore”.

LDA e la dedica al padre: “Se io e i miei fratelli siamo così è per te”

Padre e figlio hanno anche cantato insieme, sulle note dell’inedito di LDA, commovendo il pubblico e loro stessi. Dopo una poesia bellissima di Eduardo De Filippo dedicata ai figli Gigi D’Alessio si è detto orgoglioso di LDA. Quest’ultimo ha dunque risposto:

“Se io e i miei fratelli siamo così è per te”.

Tanti sono gli aneddoti raccontati da entrambi durante l’intervista doppia di Mara Venier, alcuni anche inediti. Ad esempio LDA ha rivelato il difetto più grande del padre, ovvero l’essere permaloso. La zia Mara, invece, ha raccontato di aver visto nascere LDA nel vero senso della parola. Infatti quando LDA è nato il padre era in tour in Australia e quindi in ospedale è andata lei.

Gigi D’Alessio ricorda il percorso del figlio nel talent: “Hanno capito i sentimenti che ha”

Lo spazio che Gigi ha dedicato al figlio LDA, dopo quello divertentissimo insieme a Fiorello, è poi continuato parlando anche di Amici. Gigi infatti riferendosi al percorso del figlio ha detto:

“Si è fatto conoscere abbastanza. Hanno capito i sentimenti e i valori che ha al di là della musica”.

Gigi ha poi stupito il figlio raccontando una frase che il ragazzo aveva detto il primo giorno di Amici. Ovvero che un giorno sperava di non essere più chiamato “il figlio di” ma che fosse stato Gigi a dire “sono il padre di”. Ebbene, stasera Gigi ha detto che quel giorno è arrivato.