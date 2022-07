L’Isola dei Famosi 2023, nel cast personaggi poco noti? “Costano meno”

La richiesta di una spettatrice al reality show di Ilary Blasi: “Non se ne può più”

Da poco si è conclusa la sedicesima edizione del seguitissimo reality show basato sulla sopravvivenza che vede al timone Ilary Blasi, con la vittoria di Nicolas Vaporidis dopo una permanenza di 99 giorni in Honduras, e già si inizia a pensare da chi sarà formato il nuovo cast. Il noto conduttore e giornalista Alessandro Cecchi Paone, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv e nella sua rubrica ha risposto alle domande degli spettatori del programma. Una fan della trasmissione basata sulla sopravvivenza ha fatto una chiara richiesta alla produzione:

“L’anno prossimo possiamo sperare di vedere un’isola fatta da gente nota anzichè da fratelli e figli di? Davvero non se ne può più“.

Perchè nel cast dell’Isola parenti di personaggi famosi? Il giornalista svela il motivo

Alessandro Cecchi Paone tramite la rubrica che segue sul settimanale Nuovo Tv ha risposto a una spettatrice del programma condotto da Ilary Blasi, che si è lamentata del fatto che a prendere parte al programma siano parenti di personaggi famosi con queste parole: “E’ una presa in giro per noi telespettatori. A questo punto cambino programma oppure modifichino il nome”. Il noto conduttore e giornalista ha risposto facendo un pronostico sui concorrenti della prossima edizione: “I quasi famosi costano meno. Se continuano a rendere in termini di ascolti, continueranno a prevalere. E’ una legge del mercato televisivo”.

La confessione della conduttrice sui naufraghi: “Sono come i miei figli per me”

Intanto Ilary Blasi di recente ha concesso una breve intervista ai microfoni del format Isola Party, prima della tanto attesa finalissima e sul successo del programma ha dichiarato: “Molto orgogliosa dei naufraghi, sono loro che hanno resistito, sono come i miei figli per me“. Poi la conduttrice che è rimasta spiazzata non appena la discussa ex naufraga Lory Del Santo è stata fischiata in diretta, ha ironizzato sui diverbi avuti con l’inviato Alvin, visto che dopo aver precisato che non c’entra affatto la famosa parola capperrucchio inventata per il Fanta Isola ha aggiunto: “Ho litigato con lui per tante altre cose, ci sono dei regressi tra di noi, scherzo!”. L’opinionista Vladimir Luxuria invece durante la chiacchierata con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ha raccontato un retroscena, dato che riferendosi a Nicola Savino ha affermato: “La cosa più bella è che noi non ci mettiamo d’accordo prima su quello che deve dire lui e io, ci viene proprio spontaneo!”.