Lory Del Santo fischiata in diretta dal pubblico: Ilary Blasi spiazzata

Isola dei Famosi, Lory Del Santo torna ad attaccare il naufrago: “E’ un viscido”

Finalmente è iniziata la tanto attesa puntata finale de L’Isola dei Famosi. E dopo un’accesa sfida vinta da Mercedesz Henger i due naufraghi ad essere finiti al televoto flash sono stati Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. Una volta aperto il telefoto Ilary Blasi ha chiesto agli ex naufraghi in studio di esprimere un’opinione sui ragazzi. Ed in questa circostanza la compagna di Marco Cucolo non è andata affatto giù leggera nei confronti dell’ex protagonista di Uomini e Donne, asserendo senza indugio alcuno di credere sia un viscido:

“Lui a è stato così viscido…E’ stato il viscido perfetto…Lo salvo…”

Parole molto dure, che hanno spiazzato nel vero senso della parola la conduttrice.

Ilary Blasi scioccata dalle affermazioni dell’ex naufraga: pubblico inferocito

Successivamente ha preso la parola la conduttrice de L’Isola dei Famosi, la quale non ha nascosto tutto il suo stupore, asserendo di credere che Lory Del Santo abbia decisamente esagerato nel dire certe cose nei confronti di Luca Daffrè: “Non esagerare Lory…Dai, addirittura?! Ma perchè dici viscido?” E anche il pubblico in studio ha iniziato a fischiare e rumoreggiare, tanto da arrivare a cercare di zittire l’ex naufraga, la quale però non si è scomposta più di tanto:

“Lui faceva da tramite tra il nostro gruppo e quell’altro…Faceva il doppio gioco…”

L’ex concorrente, che giorni fa ha attaccato Nicolas Vaporidis, ha però dichiarato di sperare che nonostante tutto questo televoto flash lo vinca il giovane modello.

Edoardo Tavassi punge l’ex naufraga: “Vedete come fa lei?”

Ha poi preso la parola il fratello di Guendalina Tavassi, il quale ha fatto notare a tutti l’atteggiamento poco chiaro tenuto da Lory Del Santo anche in questa occasione:

“Vedete come fa lei? Dici di volerlo salvare perchè è viscido…Ecco come fa lei…”

E anche la conduttrice dell’Isola, dopo lo choc iniziale, non ha potuto far che convenire con l’ex naufrago. Successivamente Ilary Blasi ha dato la parola a Floriana Secondi per sapere la sua opinione sui due al ballottaggio. Quest’ultima però ha preferito non commentare, limitandosi a dire di non aver avuto modo di conoscere nessuno dei due e quindi di non essere in grado di dire chi è meglio tra Maria Laura e Luca.