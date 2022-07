Lorella Cuccarini svela un retroscena inedito sui figli: c’entra Amici

Amici di Maria De Filippi, la coach di canto svela: “I miei figli mi stuzzicavano”

Da più di trent’anni Lorella Cuccarini è sulle scene sia in tv che in teatro ma anche la sua vita privata è ricca di soddisfazioni, da più di trent’anni, infatti, è sposata con Silvio Capitta ed i due hanno quattro figli Sara, Giovanni, ed i due gemelli Chiara e Giorgio. E proprio sui figli Lorella Cuccarini ha rivelato un retroscena inedito che riguarda il suo ruolo di maestra di canto e Amici in una lunga intervista concessa a Gente. La showgirl ha confessato:

“Quando ho iniziato a fare la coach di Amici, prima di ballo e poi di canto, mi stuzzicavano: ‘Eh, ora hai altri figli di cui occuparti’, riferendosi ai ragazzi della mia squadra perché vedevano quando mi ci dedicavo.”

Lorella Cuccarini confessa sulle sue figlie Sara e Chiara: “Non esiste nessuna competizione”

Si è sbilanciata molto sulla sua vita privata la showgirl nell’intervista al magazine sopra citato. Dopo aver tratteggiato i caratteri e la personalità dei suoi quattro figli, la Cuccarini ha anche ammesso che con le sue due figlie femmine di 28 e 22 non c’è assolutamente della rivalità: “Non c’è mai stato antagonismo, tantomeno sull’aspetto fisico.” La showgirl poi ha aggiunto:

“Non sono la mamma che si mette in mostra con minigonne e look improbabili alla soglia dei 57 anni. E loro sono bellissime, non esiste e non può esserci nessuna competizione.”

La coach di Amici di Maria De Filippi poi ha anche ammesso di non essere una mamma amica ma una mamma seria, rigorosa ed equilibrata, ma anche affettuosa, come lo è stata la sua, capace anche di dire molti no.

La showgirl svela il segreto del suo matrimonio duraturo: “Bisogna volerlo far funzionare”

Lorella Cuccarini, dopo una lite scioccante con una collega, ha concluso l’intervista rivelando qual è il segreto del suo matrimonio, lei e Silvio Capitta, infatti, sono sposati dal 1991: “Bisogna voler far funzionare un rapporto, nulla è regalato, nella vita come nell’amore. Senza impegno e progetto non si fa lontano.” E poi ha definito il marito come un uomo solido, riservato, rispettoso e sul quale poter sempre contare anche dopo più di 30 anni di relazione.