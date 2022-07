Lorella Cuccarini, lite shock con una collega: “Mi ha lasciato a bocca aperta”

Lorella Cuccarini torna sulla discussione con Heather Parisi: “Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”

E’ un momento d’oro questo per la Cuccarini sotto ogni punto di vista, soprattutto professionale. La stagione televisiva di quest’anno le ha dato grandi soddisfazioni e quella che si appresta ad arrivare a settembre sembra proprio che non sarà da meno. Così Lorella ha ripercorso la sua carriera in un’intervista su La Nuova Sardegna, parlando di momenti belli e brutti. E tra questi ultimi c’è una forte discussione avuta con Heather Parisi tempo fa con toni decisamente sopra le righe. Le due, come spiega la Cuccarini, avevano lavorato insieme in Nemicamatissima. Lorella specifica subito quanto le due siano diverse e che qualche frizione c’era già stata ma che tutto sommato erano riuscite a lavorare bene. Poi aggiunge:

“Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”.

Lorella conclude poi rivelando che Heather l’ha bloccata su tutti i social.

Tutti i prossimi progetti dell’insegnante del talent: c’è anche il teatro

Se c’è un programma nel quale Lorella Cuccarini si sente davvero se stessa quello è sicuramente Amici. Arrivata due anni fa, come insegnante di danza, Lorella ha avuto il privilegio di essere l’unica docente ad aver poi ricoperto anche la cattedra di canto. Settembre è alle porte e Lorella ci sarà, così come il suo collega preferito con il quale forma una squadra imbattibile. Non solo, Lorella nel periodo di Natale sarà anche a teatro con lo spettacolo Rapunzel. Molti poi la danno di nuovo alla conduzione di Striscia la notizia, dopo il debutto di quest’anno. Ma la Cuccarini frena:

“Per il momento sono solo articoli che ho letto anche io”.

Il grande rapporto con la conduttrice di Canale5: “Con lei ho ritrovato una nuova giovinezza”

Infine Lorella Cuccarini ha parlato di Maria De Filippi spendendo per lei parole sempre colme di stima e affetto. In particolare il ringraziamento a Maria è per averla fatta approdare ad Amici dopo la delusione ricevuta in Rai.

“Con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza”

ammette Lorella. In particolare grazie al talent la Cuccarini ha scoperto un rapporto diretto con il pubblico soprattutto dei giovanissimi. Rapporto che, in base al tipo dei progetti fatti in precedenza, Lorella spiega che non esisteva.