Luca Daffrè preoccupato: “E’ stato un grandissimo shock. Ho paura!”

Il secondo classificato dopo aver recuperato i chili persi in Honduras: “Una cosa inaspettata”

Dopo essere entrato in corsa e essersi classificato al secondo posto nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago Luca Daffrè non ha nascosto il suo evidente turbamento sui social. Nella giornata di oggi il modello e influencer tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram ha fatto sapere ai suoi fan di aver recuperato in fretta i chili persi, ammettendo il suo stupore:

“Informazione di servizio, oggi dopo più o meno una settimana ho deciso di salire sulla bilancia e devo dire che è stato un grandissimo shock, una cosa inaspettata, ho preso nove chili in sei giorni“.

L’ex naufrago ammette il suo errore dopo L’Isola dei Famosi: “Devo darmi una regolata”

Luca Daffrè un ex concorrente del seguitissimo programma condotto da Ilary Blasi, nei giorni scorsi ha rotto il silenzio con queste parole in uno dei suoi post: “Dopo tanto tempo il primo caffè. Vi risparmio le sei ciambelle grasse e zuccherate che ho già nella pancia e quello che divorerò in viaggio. Grazie a tutti dal primo all’ultimo per il supporto che mi avete dato e state dimostrando anche ora che è finito tutto. Sto tornando con 10kg in meno sul groppone”. L’ex naufrago che si è classificato secondo nella finalissima, ha fatto sapere ai suoi follower di aver preso già nove chili, dopodichè ha aggiunto: “Roba che io mi sono sempre allenato per prendere un chilo ci mettevo un anno di allenamento”. Dopo aver ammesso di mangiare tanto ha riconosciuto di star sbagliando: “Ho paura, devo darmi una regolata assolutamente“.

Luca Daffrè critica l’atteggiamento di Lory Del Santo: “Diceva una cosa e poi faceva il contrario”

Intanto l’ex naufrago in un’intervista concessa a SuperGuida TV, ha criticato l’atteggiamento che Lory Del Santo ha avuto nel reality: “Diceva una cosa e poi faceva il contrario. Ha iniziato a venirmi contro da quando la nominai in quanto leader”. Inoltre alla domanda se potrà esserci qualcosa tra lui e Maria Laura De Vitis nella vita di tutti i giorni ha risposto: “Non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre”. Poi ha replicato a tutti coloro che erano convinti che a giocarsi la finale sarebbero stati Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro: “E’ un reality che si basa sulle prove fisiche e io le ho superate. Non credo che la finale la meriti solo chi passa al televoto”.