Luca Daffrè affonda Maria Laura De Vitis: “Non è proprio il mio genere”

Maria Laura De Vitis non ha speranze con l’ex naufrago: il nuovo affondo

Oggi Luca Daffrè ha rilasciato una lunga intervista al portale SuperGuidaTv per parlare della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Inevitabile ovviamente anche la domanda sulla ex naufraga, con cui ha legato molto nel periodo vissuto in Honduras. Ed in questa circostanza il giovane ex concorrente ha dapprima rivelato di nutrire una profonda stima nei suoi confronti, aggiungendo però che mai potrà nascere niente tra loro perchè purtroppo non rispecchia il suo genere di donna:

“Lei non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre…”

Insomma per la povera Maria Laura pare davvero non ci sia la minima possibilità di conquistarlo.

Luca Daffrè sul reality show ammette: “Purtroppo ho un grande rimpianto”

Successivamente l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata al portale SuperGuidaTv, ha anche svelato di avere un grosso rimpianto. Di cosa si tratta? Il ragazzo, che ha dato il benservito a Maria Laura De Vitis, non ha nascosto che avrebbe tanto voluto viversi questa avventura televisiva dall’inizio, invece di essere entrato in corsa:

“L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio…”

E se dovesse arrivare la proposta di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, il modello non ha nascosto che non si lascerebbe sfuggire l’occasione: “Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace…Mi piacerebbe farlo…”

Isola dei Famosi, l’ex naufrago avverte: “In amore non mi accontento facilmente”

Il redattore di SuperGuidaTv ha poi chiesto a Luca Daffrè quali progetti ha in amore. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, non ha nascosto che vorrebbe tanti innamorarsi, cogliendo però la palla al balzo per lanciare un avvertimento. Di cosa si tratta? il ragazzo ha fatto sapere che in amore non si accontenta molto facilmente, anzi:

“In campo amoroso ho sicuramente voglia di innamorarmi e trovare una persona che mi faccia battere il cuore. Io non mi accontento facilmente…”

Riuscirà questa estate a trovare la donna della sua vita? Le pretendenti sicuramente non mancheranno.