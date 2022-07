Luca Salatino lancia una frecciata? “I limiti sono nella testa di chi…”

Uomini e Donne, tronista si lascia andare a uno sfogo: “I limiti sono nella testa di chi non vede opportunità”

Ha trascorso qualche giorno a Fiuggi con la compagna, Soraia Allam, Luca Salatino. La coppia finalmente, dopo settimane trascorse in città e spesso lontana, ha deciso di passare del tempo insieme, senza spostarsi troppo, optando per le bellezze del Lazio. Si Instagram Stories i due ragazzi hanno pubblicato una serie di scatti e di video simpatici, cercando però di vivere la loro fuga d’amore in intimità. A far riflettere però è stata una citazione postata dall’ex tronista che potrebbe far presagire a una frecciata velata rivolta a qualcuno.

“I limiti sono nella testa di chi, dopo una sconfitta, non intravede opportunità”.

Queste le parole condivise dal protagonista del salotto rosa di Canale5 che ha abbandonato per un attimo i toni scherzosi per condividere questo messaggio, senza specificare a chi fosse rivolto.



Luca Salatino organizza una fuga romantica con Soraia Allam Ceruti: la foto

Intanto in questi giorni i due protagonisti di Uomini e Donne si sono concessi finalmente una piccola vacanza. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Fiuggi, mostrandosi alle terme, tra sauna e idromassaggio, regalando anche ai followers una foto scattata dalla loro camera di hotel (come visibile in basso). Il tronista, con l’ironia che lo contraddistingue, ha deciso di intrattenere la fidanzata in sauna, cimentandosi in qualche mossa di pugilato. La pausa relax della coppia nata negli studi di Canale5 molto probabilmente proseguirà ancora e l’indizio è stato lanciato proprio dal bel romano sui social.



Gossip Uomini e Donne: quale sarà la prossima meta di vacanza della nota coppia

Sarà Fumone molto probabilmente la prossima tappa estiva di Luca Salatino e Soraia che, dopo il sole preso sulla terrazza di Torre Agata e le mancate vacanze dei giorni scorsi, hanno deciso di spostarsi un po’ da casa del tronista. La coppia sta facendo un piccolo tour nel Lazio concedendosi pomeriggi rilassanti alle terme e gite tra borghi medioevali. Nel frattempo i loro compagni di trono, Veronica Rimondi e Matteo Farnea, sono al momento divisi. I fans della coppia però possono star tranquilli, la lontananza è dovuta probabilmente solo a motivi professionali, nessuna crisi all’orizzonte.