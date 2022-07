Luca Salatino e l’amara rivelazione su Soraia Allam: “È un problema e…”

Luca Salatino, salta la vacanza con la fidanzata: “Manca il mare, questo è un problema”

Continuano a fare coppia fissa il tronista romano e la compagna, Soraia Allam Ceruti. Al momento la coppia sembra reggere, anche se la lontananza non rende di certo agevole la loro relazione. Proprio la mancanza di momenti condivisi ha fatto pensare a molti che i due protagonisti di Uomini e Donne potessero già essere in crisi. Nulla di tutto ciò! La coppia ha deciso infatti di fare un passo alla volta e di vivere serenamente questo nuovo amore, senza affrettare i tempi e buttarsi in una convivenza precoce. A quanto pare però anche le vacanze attenderanno per i due protagonisti dei pomeriggi rosa di Canale 5 che si sono mostrati su una terrazza a prendere il sole. “Torre Angela beach 55 gradi”, ha commentato ironico il tronista che ha poi sottolineato:

“Manca il mare, questo è un problema e di certo non verrà lui da noi”.

Senza peli sulla lingua il pugile ha ammesso di sentire la mancanza del mare e delle vacanze. Nonostante ciò la coppia non ha perso l’entusiasmo e l’ironia.



Soraia Allam Ceruti rompe il silenzio: ecco come procede la storia con il fidanzato

“Comunque tutto apposto, tutto bene”. Sono state queste le parole della corteggiatrice che ha tranquillizzato di nuovo tutti, sottolineando che la storia con Luca Salatino procede a gonfie vele. La coppia, sempre con i piedi per terra, vive la propria quotidianità con naturalezza, senza mostrare scenari da favola ma apprezzando le piccole gioie della vita. Non è escluso che presto i due ragazzi possano programmare un viaggio. “Il mare arriverà” si è limitata a commentare nelle sue storie su Instagram l’italo-egiziana, facendo pensare che forse a breve vedremo anche lei su una spiaggia da sogno. Per ora a far compagnia ai ragazzi sono i palazzi romani di Torre Angela a Roma.

Uomini e Donne, tronista ironizza sulle mancate vacanze: “Siamo tutti sulla stessa barca”

Non hanno perso l’entusiasmo Luca Salatino e Soraia che, nonostante non siamo ancora in vacanza, continuano ad essere felici e affiatati, mentre è notizia di oggi che Matteo e Valeria si sono lasciati. Il tronista romano ha colto l’occasione per ironizzare postando su Instagram Stories una vignetta, con su scritto “Siamo tutti sulla stessa barca”, che mostrava Cristiano Ronaldo su uno yacht e le persone “comuni” un pedalò.