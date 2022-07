Luca Salatino in crisi con Soraia Allam? Un loro gesto mette a tacere tutti

Uomini e Donne: la coppia è in crisi? Arriva la loro secca smentita

Nella giornata di ieri sono circolati diversi gossip su una presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam. Difatti in base a quanto riportato da Amedeo Venza su instagram la ragazza nei giorni scorsi si sarebbe molto arrabbiata con l’ex tronista di Uomini e Donne dopo essersi rifiutato di passare un weekend romantico con lei per stare al fianco del suo amico Matteo Ranieri. Ma saranno davvero in crisi? A smentire tutte queste illazioni ci hanno pensato i due diretti interessati, che nelle loro storie sul social fotografico hanno dapprima pubblicato un selfie insieme in cui si sono abbracciati teneramente, e successivamente nella didascalia hanno dichiarato: “Siamo tornati…”

Luca Salatino e la fidanzata pronti ad andare a convivere? “Siamo solo all’inizio”

Ovviamente i fan hanno tirato un bel sospiro di sollievo nel rivedere sui social Soraia Allam al fianco dell’ex tronista di Uomini e Donne, il quale è finito al centro del gossip in queste ultime ore. Come riportato dal portale BlogTivvu.it i due ragazzi hanno inoltre colto la palla al balzo per rivelare se sono pronti per andare a convivere, visto che per loro non è facile vedersi quotidianamente (uno vive a Roma e l’altra a Como). E a tal proposito i due hanno subito chiarito di credere sia ancora troppo presto per fare un passo così grande:

“Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’articolo ma direi che sta andando molto bene…”

Soraia Allam e il fidanzato fanno un chiarimento: “Valuteremo ogni possibilità”

Luca Salatino e la sua fidanzata, come riportato sempre dal portale BlogTivvu.it, hanno poi rassicurato i loro tantissimi fan che valuteranno ogni possibilità per cercare di stare insieme il più possibile, facendo però presente di credere sia ancora troppo presto per prendere qualsiasi tipo di decisione su un’eventuale convivenza: “Valuteremo ogni possibilità, è ancora presto per prendere una decisione…” Insomma i due ex protagonisti di Uomini e Donne stanno bene insieme e non sono affatto in crisi, ma per ora la possibilità che vadano presto a convivere pare essere assai remota. Nei prossimi mesi potrebbero cambiare presto idea?