Luigi Strangis, imprevisto shock: “Sono stato fermato dai Carabinieri”

L’ex vincitore di Amici racconta l’aneddoto all’insegnante del talent: “Ero alla Corte di Cassazione”

Continua il nuovo format web ideato e condotto da Lorella Cuccarini dal titolo “Dimmi di te” che ha visto come primi ospiti i ragazzi del talent. Se nella prima puntata, ad aprire il nuovo format, era stato Alex la seconda puntata ha visto Luigi Strangis raccontarsi davanti alle telecamere. Tra tantissime domande, curiosità e aneddoti uno in particolare ha divertito moltissimo Lorella. “Sono stato fermato dai Carabinieri” ha raccontato il cantante davanti ad una curiosa Cuccarini. Poi Luigi ha spiegato il perché:

“Ero alla Corte di Cassazione per un evento. Molti si sono avvicinati a me per avere dei video per le mogli e i figli”.

Il rapporto tra Luigi Strangis e la conduttrice: “Non so come descriverla”

Tra le domande che Lorella Cuccarini ha fatto al cantante una riguarda Maria De Filippi, con la quale Luigi ha legato tantissimo.

“Non so come descriverla. Una persona così… Per me è stata una seconda madre che ha dato tanto a me stesso”

ha detto Strangis. Il vincitore di Amici ha aggiunto che non riesce a capire come fa Maria ad essere così, ad avere sempre la parola giusta da dire. Il cantante ha spiegato che la conduttrice l’ha aiutato a buttare via alcune cose, che con lei si trova bene a parlare perché riesce ad avere un confronto. “Descriverla è una delle cose più difficili del mondo” ha concluso.

I progetti futuri del cantante: “Tra 10 anni vorrei essere sempre me stesso”

Oltre a parlare del talent, tra momenti belli e momenti difficili Luigi Strangis ha parlato anche dei progetti futuri. Innanzitutto per quanto riguarda il premio vinto nel talent è sicuro di voler investire i soldi nella musica. Tuttavia il cantante ha anche un piccolo grande sogno nel privato, ovvero regalare una vacanza ai suoi genitori. Gli altri progetti invece ruotano sempre intorno alla musica, tra concerti, dischi e contatto con il pubblico. E infine, alla domanda su come si veda tra 10 anni, Luigi ha detto: