Luigi Strangis, momento difficile: “Ad Amici ho vissuto giorni pesanti”

Il vincitore di Amici 21 l’ha confessato adesso: “E’ capitato qualche momento no”

Luigi Strangis un noto cantante e cantautore che si è aggiudicato la vittoria dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha concesso un’intervista a Radio Smeraldo, una web fondata da Davide Pugliares. Il 21enne ha raccontato di aver avuto dei momenti di sconforto durante questa esperienza televisiva: “E’ capitato qualche momento no, però sono un tipo che cerca di superarlo subito anche da solo. Cerco di non pensarci troppo e di andare avanti”. L’ex allievo di Rudy Zerbi ha aggiunto: “Un momento no è successo nella settimana della semifinale, dove davvero stavo dando i numeri ma con me stesso in generale, sono stati tipo tre giorni pesanti per me”.



Luigi Strangis ammette: “Devo ancora crescere per capire cos’è la felicità”

Dopo essersi portato a casa la vittoria di Amici 21, Luigi Strangis ha rotto il silenzio ai microfoni di Radio Smeraldo. L’ex allievo della nota scuola per iniziare ha fatto sapere come sta: “Mi sento molto bene. Sto vivendo molto tranquillamente”. A questo punto ha racchiuso tutte le emozioni vissute nel seguitissimo programma con queste parole: “Emozionante in primis, formativo e divertente”. Alla domanda su qual è la parte che ha colpito di più il pubblico di lui, ha risposto: “E’ una domanda molto difficile, perchè non avendo durante il percorso la possibilità di vedere i social, io spero sia arrivata la semplicità”. Il cantante inoltre ha fatto sapere che non cambierebbe nulla del suo carattere e musicalmente: “Se sono arrivato fino a qui è perchè tutto quello che ho fatto è servito, quindi non cambierei niente per ora”.



Successivamente a chi gli ha chiesto se dopo questa esperienza riesce a dare una spiegazione alla felicità ha ammesso: “Penso che devo ancora crescere per capire davvero cos’è, ad oggi ti risponderei in maniera superficiale”.

L’ex allievo di Rudy Zerbi anticipa: “Ci saranno delle cose del vivo”

Poi il 21enne che di recente si è lasciato andare a uno sfogo, ha spiegato cosa vuole raccontare con il suo ultimo singolo “Tienimi stanotte”: “La prima volta che ho sentito questo pezzo, mi è arrivato proprio dritto, un pugno al cuore, mentre lo registravo mi sono accorto che ogni volta che lo cantavo mi dava qualcosa. Il brano l’ho dedicato un po’ a me stesso, a lasciarmi andare, a vivere le cose senza appesantirle troppo, è come se ci fossero due me”. Il vincitore di Amici 21 infine sui suoi prossimi passi ha anticipato: “Ci saranno delle cose del vivo, vorrei portare un po’ di musica suonata in giro, è quello che più mi piace e rispecchia me”.