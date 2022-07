Lulù Selassiè ha vissuto nel terrore: “Costretta a fare cose che non volevo”

La principessa Selassiè parla del suo difficile passato: l’amara confessione

Lulù Selassiè ha più volte rivelato che in passato è stata vittima di un presunto stalker, che ha reso la sua vita un vero e proprio inferno. In queste ultime ore è tornata a parlare di tutta questa faccenda nel dettaglio svelando drammatici retroscena. Cosa ha detto? In una diretta congiunta instagram con gli avvocati Giulia e Giorgio dello studio LawPills ha rivelato di aver sbagliato a non denunciare subito perchè purtroppo questa persona l’ha ricattata costringendola a fare cose che mai avrebbe voluto fare, visto che purtroppo era in possesso di alcune sue foto molto compromettenti:

“Questa persona mi ha costretto a fare cose che non volevo quando lo incontravo…”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi fatto presente di aver pregato più volte questa persona di cancellare le immagini e i video in suo possesso, ma mai ha voluto assecondare le sue richieste, anzi: “Aveva tutto nei dispositivi elettronici…”

Lulù Selassiè non lo nasconde: “Questo dramma mi ha influenzato molto con i ragazzi”

La ragazza, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi dichiarato che questo dramma vissuto in prima persona l’ha influenzata molto con i ragazzi negli anni successivi:

“Questa cosa mi ha influenzato con i ragazzi…Avevo proprio un rifiuto quando questa cosa è finita…Volevo mettere un muro…”

L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip, la quale è stata difesa dalla sorella Clarissa, ha poi confessato di aver commesso un grande errore nel momento in cui questa brutta storia è finita. Quale? Non fare terapia, visto che avrebbe potuto darle una grossa mano: “Mi avrebbe aiutata moltissimo su tante cose che mi rendono insicura ma non è mai troppo tardi…”

La principessa fa una confessione: “Mia madre si è molto colpevolizzata”

Lulù Selassiè ha poi concluso questo suo intervento sul social fotografico asserendo che sua madre nel momento in cui ha scoperto questa brutta storia si è molto arrabbiata, e successivamente ha iniziato ad autocolpevolizzarsi: “Poverina ha colpevolizzato se stessa perché io lo nascondevo benissimo…” La giovane principessa etiope ha dichiarato di aver raccontato tutta questa brutta storia al Grande Fratello Vip per cercare di dare forza alle ragazze: “Non siamo noi quelle sbagliate, noi non abbiamo colpe…”