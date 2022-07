Mara Venier nella bufera per un video, arriva la replica: “Non è uno spreco!”

Mara Venier travolta dalla polemiche sul web: cos’è successo alla conduttrice

Il caldo di questi giorni è insopportabile ovunque e chi non può concedersi delle giornate al mare cerca di adattarsi a sopportarlo come può. E questo è il caso della conduttrice di Domenica In che mentre puliva il suo terrazzo ne ha approfittato per rinfrescarsi e, dopo essere stata ripresa, ha postato il tutto sul suo profilo Instagram. Peccato però che il video in questione in poco tempo l’ha fatto finire al centro delle polemiche ed il motivo è presto detto. Secondo molti utenti sprecare in questo modo l’acqua in un periodo di grave crisi idrica come questo non era proprio il caso. Insomma il web si è diviso tra chi ha trovato divertente il video della conduttrice e chi invece l’ha trovato di pessimo gusto.

La conduttrice nella bufera replica agli attacchi: “Non è uno spreco d’acqua”

Il video di Mara Venier è visibile al link a fianco e nel suo profilo Instagram ufficiale, dove appunto si vede la conduttrice intenta a rinfrescarsi viste le altissime temperature di questi giorni. Dopo la bufera e gli attacchi, tuttavia, la Venier è intervenuta per placare gli animi e dire le sue ragioni:

“Non cominciate a dire che spreco l’acqua…le cagate dei gabbiani come le lavo???? lecco????”

aggiungendo una serie di emoticon divertite e spaventate. Basterà tanto a placare gli utenti più agguerriti? Nel frattempo il video in questione è piaciuto anche a molti volti noti come Lorenzo Jovanotti ed Elena Santarelli mentre Rita Dalla Chiesa, sua grande amica, ha commentato preoccupata: “Attenta che a piedi nudi scivoli!!!!”

Domenica In 2022/2023, la conduttrice torna in onda anche nella prossima stagione televisiva

Nei giorni scorsi sono stati resi noti i palinsesti Rai ed è stato annunciato ufficialmente il ritorno di Mara Venier alla guida del suo talk domenicale anche nella prossima stagione televisiva. La data d’inizio è prevista per domenica 11 settembre, sempre a partire dalle 14.00 circa e, al momento, non sono note ulteriori anticipazioni e novità. In questi giorni, inoltre, la conduttrice ha ricordato commossa Irene Fargo, cantante prematuramente scomparsa che con lei ha condotto proprio un’edizione del talk domenicale.